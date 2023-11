Továbbra is el van átkozva a Győr a Népligetben

Mindkét oldal széles taktikai repertoárt vonultatott fel. A ferencvárosi nehéz tüzérek, Bölk, Lekics és Klujber Katrin mellett a két beálló, Beatrice Edwige és Cvijics folyamatosan fárasztotta a védőket. A Győr vitorlájából, a beálló megjátszásán alapuló játékából kifogta a szelet a Fradi, a világklasszis beálló, Kari Brattset nem is kapott labdát. A belső posztokon játszó Oftedal, Rju, Bruna de Paula, majd Estelle Nze Minko próbálkozott – általában mérsékelt sikerrel.

Emilie Hovden volt a két csapat pályán levő szélsői közül a leginkább foglalkoztatott, hozzá kétszer is eljutott a labda az első húsz percben. Aminek a végén 10-8-ra alakult az állás: a Bölkre ügyelő győri falban több levegő jutott Cvijicsnek, és a közönségkedvenc beálló nem is hibázott.

Ulrik Kirkely, a Győr edzője időkéréssel próbálta lelassítani az eksztázisban száguldó Ferencvárost, de ez olyannyira nem sikerült, hogy a Fradi ötgólos előnnyel várta az első félidő utolsó percét, és ezt sikeresen meg is őrizte a szünetig. A Fradi kapusa, Bíró Blanka hét védéssel, a balátlövő, Emily Bölk hét góllal tolta meg a csapata szekerét.

Kapaszkodott, majd megint leszakadt az ETO

Rinka Duijndam érkezett a folytatásban az ETO kapujába. Ahogyan a múlt hétvégén Bietigheimben, ezúttal is nagyon bekezdett a második félidő elején a Győr, különösen az első félidőben passzív Brattset javult fel látványosan. Az ötgólos Fradi-előny folyamatosan olvadt, nyolc perc játék után már csak kettővel vezetett a Ferencváros. Brattset semlegesítése feladta a leckét a hazaiaknak. Lekics állt az FTC élére, és Klujber is besegített egy-két távoli átlövéssel. Bő húsz perccel a vége előtt „vissza hízlalta” öt gólra az előnyét, majd hozzá tett még egyet a Ferencváros. Úgy tűnt, innen nincs visszaút a Győrnek, és valóban nem is volt, és a szerencse sem volt az ETO-val. Egy ízben a kapufáról pattant a visszaálló Toft kapusra, onnan pedig a kapuba a labda. A Fradi 28-22-re nyert, és továbbra is hibátlan az NB I-ben, a Győr 2019 decembere óta nyeretlen a Népligetben, és a szeptemberi Mosonmagyaróvár elleni veresége után a Ferencvárostól is kikapott.

Női kézilabda NB I, 9. forduló: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO 28-22 (16-11).

Borítókép: Allan Heine győzelemmel zárta az első, Győr elleni rangadóját (Fotó: Mirkó István)