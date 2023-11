Tuchel kontra Matthäus, a Bayern trénere nekiugrott a legendának + videó

A dortmundi meccs főhőse Harry Kane volt, akit Thomas Tuchel az említett saarbrückeni találkozón végig kispadon tartott – ezért is megkapta a magáét a tréner – most viszont háromszor is betalált el. A nyáron a Tottenham csapatától érkezett angol támadónak ez már a harmadik triplázása a bajnokságban, korábban a Bochum és a Darmstadt ellen is összejött neki, és tíz forduló után már tizenöt gólnál jár. S ez rekord, korábban még senki sem mutatkozott be ilyen parádés produkcióval az első tíz meccsén a Bundesligában. Kane meg is kaparintotta a meccs labdáját.

Tuchel most bevetette, Kane triplázott és szelfizett

Thomas Tuchel pedig a találkozó után keményen visszavágott az őt kritizáló újságíróknak és szakkommentároknak, s kiderült, hogy a Sky részéről Lothar Matthäus és Didi Hamann korábbi megjegyzései különösen felbosszantották. S minderre először a Sky kamerája, Matthäus előtt tett utalást, mielőtt faképnél hagyta a stábot.

Thomas Tuchel: A médiának száznyolcvan fokos fordulatot kell tennie

– Hogyan tudtunk ma nyerni? Úgy, hogy szakadékok vannak a csapatban és nem tudunk előre lépni? Lothar biztosan tudja rá a választ. Ha ő nem, akkor majd Didi megmondja. Nagyon elégedett vagyok a csapattal, minden tökéletesen működött. Csúcsmeccs volt, amelyen csúcsformában játszottunk, 4-0-ra nyertünk. Szóval, nem lehetünk olyan rosszak, mint amiket írnak rólunk. Azt hiszem, a médiának száznyolcvan fokos fordulatot kell tennie, ti pedig folytassátok a meccs elemzését, de már nélkülem – mondta ingerülten Thomas Tuchel, s elviharzott.

Thomas Tuchel zerlegt Didi Hamann und Lothar Matthäus beim Sky Interview komplett und lässt die „Experten“ auch noch sprachlos stehen.



Was ein heftiger move von Tuchel.🥶 pic.twitter.com/sHxJtyY8cb — 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ (@Official_Benji_) November 4, 2023

A tréner persze a sajtótájékoztatón is megkapta a kérdést, mit szól ahhoz, hogy Lothar Matthäus és Didi Hamann nem lát fejlődést a Bayernnél, amióta átvette a csapat irányítást.

– Én sem látok náluk fejlődést, ugorjunk, kérem a következő kérdést.