A csúcsdöntő Gazdag Dániel feleségéé az év legütősebb kommentje + videó

Tavaly az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) nagydöntőjéig menetelt együttesével idén viszont a Keleti főcsoport elődöntője (0-1 a Cincinnati ellen) jelentette a végállomást a Philadelphia Union csapatának. Öröm az ürömben, hogy a 23-szoros válogatott támadó középpályás a maratoni szezon után, a hosszabbra nyúló téli szünetben végre kifújhatja magát, feltöltődhet. Mégpedig Magyarországon.

Gazdag Dániel biztos pont a csapatában (Forrás: Philadelphia Union)

A 27 éves Gazdag Dániel „kétszeres apuka”, felesége, Gréta 2016-ban hozta világra első fiukat, Danikát, akinek tavalyelőtt született meg a kisöccse, Maxim. Adódik is a kérdés, hogy a két és fél éve az Egyesült Államokba szerződött focista és szerettei hogy állnak az amerikai ünnepekkel?

– A gyerekeknek a halloween, nekem pedig a hálaadás a kedvencem. Természetesen mindig részt veszünk az ezekhez kapcsolódó rendezvényeken. Danika iskolájában például idén halloweenkor volt egy nagyon jó fesztivál, amin mi, felnőttek is jól éreztük magunkat – mesélte Gazdag, aki 2021 nyarán nevelőegyesülete, a Honvéd bajnokaként (2017) és kupagyőzteseként (2020) igazolt Philadelphiába. Jelenleg a hatodik legértékesebb magyar futballista.



Gazdag Dániel piaci értéke nyolcmillió euró

1. (Liverpool – Anglia) 75 millió euró (29 milliárd forint)

2. (Bournemouth – Anglia) 20 millió euró (7,7 milliárd forint)

3. (Freiburg – Németország) 12 millió euró (4,6 milliárd forint)

4–5. (RB Leipzig – Németország) és (Hoffenheim – Németország) 10 millió euró (3,8 milliárd forint)

6. Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok) 8 millió euró (3,1 milliárd forint)

– Pozitív éven vagyok túl, szerencsére idén is sikerült jól teljesítenem a klubomban. Gólokkal és gólpasszokkal segítettem, a bajnokságban újra egész messzire jutottunk, habár természetesen szerettünk volna megint bekerülni a döntőbe – vont mérleget az évről Gazdag Dániel, aki támadó középpályás létére 48 tétmeccsen 22 góllal és hat gólpasszal segítette amerikai csapatát. A bajnokságban szerzett 14 góljával pedig idén is előkelő helyen, hetedikként végzett az MLS góllövőlistáján. S új MLS-rekordot is felállított a sorozatban értékesített tizenegyesek tekintetében.

Egy szenzációs, ollózós gól Gazdag Dánieltől:

Dániel Gazdag scored an insane overhead kick 😱 pic.twitter.com/js6Rb7AWuS — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2023

Gazdag és Messi találkozása

Gazdag Dániel gyerekkora óta rajong a spanyol futballért, azon belül is a Barcelonáért. Nem csoda, hogy egy augusztusi Ligakupa-meccsen csapata veresége ellenére nagy élmény volt számára a hajdani Barca-sztárok – Jordi Alba, Sergio Busquets és főként Lionel Messi – ellen játszani. Az Inter Miami világbajnok argentin klasszisával közös képét nem is hagyta szó nélkül a felesége:

„Így még rám sem nézett soha”– reagált Gaál Gréta a Jenkifoci Facebook-oldalán megjelent képre. A hozzászólása több ezer lájkot generált, és bejárta a világsajtót.

Forrás: Facebook/Jenkifoci

Borítókép: Gazdag Dániel idén 22 gólt szerzett csapatában (Forrás: Philadelphia Union)