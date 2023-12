Allegri nem meri kimondani, amit játékosai már bőszen hangoztatnak

Nem voltak könnyű hetei mostanában a Napolinak. Az előző idényben parádés teljesítménnyel bajnokságot nyerő csapat sorban az Atalantával (Serie A), a Real Madriddal (Bajnokok Ligája), az Internazionaléval (Serie A) és a Juventusszal (Serie A) is összecsapott, és a találkozók zömének nem lett jó vége: egy győzelem mellett három vereség volt a mérleg. Így csak az ötödik a címvédő, a 15. forduló végére pedig még lejjebb csúszhat. A Juventus ezzel ellentétben Massimiliano Allegri irányítása alatt sokadvirágzását éli, egymás után második mérkőzését nyerte meg a középhátvéd Federico Gatti góljával. A Zebrák két héttel az Inter elleni 1-1-es döntetlent követően, pénteken ismét fontos rangadón szereztek pontokat, és átmenetileg a tabella élére ugrottak.

Ezúttal is Federico Gatti vezette győzelemre Allegri gárdáját (Fotó: EPA/Alessandro Di Marco)

Allegri: Legalább már elég távol van tőlünk az ötödik hely

Míg a torinói Danilo és Adrien Rabiot már nyíltan a bajnoki címről álmodozik, Allegri még nem akar a Scudetto megszerzéséről beszélni.

– Ma este különösen fontos volt, hogy nyerjünk, így tizenkét pontra leszakítottuk magunkról a Napolit, ami csodálatos. De hogy a bajnoki címről beszélgethessünk, még apránként fejlődnünk kell, már csak azért is, mert rengeteget hibázunk. Így volt ez ma az első félidőben is, még ha jól is játszottunk – vélekedett az olasz szakember.

Allegri még az öltözőben sem ragadtatja el magát, próbálja két lábbal a földön tartani a játékosait, és inkább arra koncentrál, hogy a Bajnokok Ligájába juttassa őket.

– Az öltözőben még beszélhetünk is arról, hogy szeretnék megnyerni a Scudettót, de ehhez eredmények kellenek. Nincs értelme arról elmélkedni, hogy mi történhet, a jelenre kell koncentrálnunk. Minél többször játszunk így, minél többször érjük el a kívánt eredményt, annál inkább távol tartjuk magunkat az ötödik helytől, és tartjuk a lépést a listavezetővel.

A srácok fejlődni akarnak, szerények, tisztában vannak a hibáikkal, ezeken dolgozunk is. Nagy lépést tettünk előre azzal, hogy már nem veszítjük el a fejünket, ha hibát követünk el – állapította meg az edző.

A közelmúltban kinevezett tréner, Walter Mazzarri a már említett, Atalanta elleni győzelemmel kezdte a nápolyi pályafutását, aztán három vereség következett. Az olasz mester ennek ellenére is optimista.

– A fiúk kiválóan játszottak, szerintem domináltak, védekezésre kényszerítették a Juventust szinte az egész második félidőben. Az egyetlen hibánk az volt, hogy annál a keresztlabdánál egy játékost szem elől tévesztettünk. A Napoli mindent megtett, de néha megesik az ilyesmi. Biztos vagyok benne, hogy ha a folytatásban is így teljesítünk, akkor jó eredményeket érünk el és feljebb is lépünk a tabellán – mondta bizakodóan a Napoli vezetőedzője.

Serie A, 15. forduló:

Juventus–SSC Napoli 1-0 (0-0) szombat:

Hellas Verona–SS Lazio 15.00 (tv: Sport 1)

Atalanta–AC Milan 18.00 (tv: Sport 1)

Internazionale–Udinese 20.45 (tv: Sport 1) vasárnap:

Frosinone–Torino 12.30 (tv: Sport 1)

Monza–Genoa 15.00 (tv: Sport 1)

Salernitana–Bologna 18.00 (tv: Sport 1)

AS Roma–Fiorentina 20.45 (tv: Sport 1) hétfő:

Empoli–Lecce 18.30

Cagliari–Sassuolo 20.45



A tabella:

1. Juventus 15 23- 9 36 pont

2. Internazionale 14 33- 7 35

3. AC Milan 14 24-15 29

4. AS Roma 14 27-16 24

5. SSC Napoli 15 26-18 24

6. Fiorentina 14 23-17 23

7. Bologna 14 16-11 22

8. Atalanta 14 21-16 20

9. SS Lazio 14 15-15 20

10. Torino 14 13-16 19

11. Monza 14 15-14 18

12. Frosinone 14 20-24 18

13. Lecce 14 16-19 16

14. Genoa 14 15-19 15

15. Sassuolo 14 21-26 15

16. Udinese 14 12-21 12

17. Empoli 14 9-26 11

18. Hellas Verona 14 12-21 10

19. Cagliari 14 13-26 10

20. Salernitana 14 10-28 8

Borítókép: Walter Mazzarri (balra) és Massimiliano Allegri (Fotó: EPA/Alessandro Di Marco)