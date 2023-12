Bíró Blanka: Ha tudjuk, mitől esünk vissza, akkor nem így alakul a meccs

Remek első félidei játék után a magyar válogatott 26-22-re kikapott Svédországtól a női kézilabda vb középdöntőjében. A vereséggel eldőlt, hogy az utolsó, Horvátország elleni mérkőzés végeredményétől függetlenül, már semmiképpen sem juthat tovább a vb negyeddöntőjébe.

Golovin Vlagyimir nem tudja, mi történt a válogatottal (Fotó: MKSZ/Kovács Anikó)

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is nehezen tudott elmenni szó nélkül a második félidei összeomlás mellett: a játékosai 11-8-ra vezettek az első félidőben, innen fordított a szünet után a svéd válogatott, 13 perc alatt 8-2-es rohammal nyerte meg a meccset.

– A második félidőben az első tíz perc megint nagyon darabos lett – mondta Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sportnak. – Kimaradtak a helyzeteink, a védekezésünk sem működött jól, a svédek meg visszajöttek a meccsbe, és utána már szárnyaltak. Mi nem zártuk a területeket, mindenki a saját emberét fogta. Nagy területek nyíltak, és ezt az ellenfél kihasználta. Nem éreztem, hogy leblokkoltunk volna, mint Montenegró ellen, inkább a túlzott akarás miatt alakult így a meccs. A második félidőben a fáradtság is közrejátszott, lehet, hogy ezért sem ment jól a védekezés. Van még egy fontos meccsünk a horvát válogatott ellen, meg kell oldani”– mondta a kapitány az M4 Sportnak.

Deja vu?

A DVSC irányítója, Vámos Petra is az első félidőben játszott jobban, és ő maga is csodálkozott azon, hogy ugyanaz fordult elő a csapattal, mint Montenegró ellen. – A védekezés volt a kulcsa, hogy szinte végig uralni tudtuk az első félidőt – mondta a hatgólos Vámos Petra.

– Bíró Blanka nagyszerűen védett a kapuban, jók voltak a megállító faultjaink, és jól tartottuk a kulcsjátékosaikat is. A második félidőben ez már nem egészen jött össze. A svédek megtalálták az üres területeket, az egy az egy elleni helyzeteket is megoldották. A második harminc percben nem volt elég feszes a védekezésünk, elöl pedig ziccereket hibáztunk.

Összességében büszke vagyok a csapatra, mert a Montenegró elleni meccsel szemben most nem adtuk fel egy pillanatra sem. Nem sűrűn fordul elő, hogy cserét kérek, most ez többször el megtörtént. A svédek teljesen más tempóban játszott, mint az eddigi ellenfeleink. Nyilván a sorozatterhelésnek is betudható, hogy a fáradtság is szerepet játszott. Nagyon jó csapat a svéd, fizikálisan is rendben van, nekünk is erre a szintre kell eljutnunk. Most csalódott vagyok, mert ez nagy lehetőség volt” – mondta Vámos.

Albek Anna sem értette, mi történt a válogatottal a második félidőben (Fotó: MKSZ/Kovács Anikó)

Albek Anna is tisztában volt a mérkőzés tétjével: – Tudtuk, hogy ez az utolsó lehetőségünk. Próbáltuk az utolsó pillanatig küzdeni, mert a gólkülönbség is számíthat a végelszámolásnál.

Kicsit deja vu érzésem van, mert olyan volt a svédek elleni második félidőnk, mint a Montenegró elleni.

Még van egy mérkőzésünk, abból ki kell hoznunk a maximumot.

A csapatkapitány, Bíró Blanka sem leplezte a csalódottságát: – Nehéz megszólalni, mert az első félidő alapján több is lehetett volna ebben a mérkőzésben. Tudtuk, hogy mindent erre a meccsre tettünk fel. Mi sem tudjuk, hogy miért alakult így. Próbáltunk tanulni a Montenegró elleni meccsből. Ha tudtuk volna az okát annak, hogy miért esünk vissza, akkor nem így ment volna a meccs. Jön még hétfőn a horvátok elleni meccs, az lesz utolsó szalmaszál, élet-halál meccs lesz.

A magyar válogatott a vereségével legfeljebb a harmadik lehet a középdöntős csoportjában, tehát a negyeddöntő számára már nem elérhető. Az olimpiai selejtező esélye még él, ehhez azonban feltétlenül le kell győzni hétfőn Horvátországot.

Női kézilabda-világbajnokság, középdöntő, I-es csoport: Svédország–Magyarország 26-22 (10-11),

A magyar válogatott gólszerzői: Albek 5, Vámos 6, Klujber 3, Schatzl 2, Kuczora 2, Lukács 2, Márton 1, Bordás 1.

A további eredmények: Montenegró–Szenegál 29-21, Horvátország–Kamerun 24-15. A csoport állása: 1. Svédország 8 pont, 2. Montenegró 6, 3. Horvátország 5, 4. Magyarország 4, 5. Szenegál 1, 6. Kamerun 0.

Az utolsó forduló párosítása: 15.30: Kamerun–Szenegál, 18.00: Magyarország–Horvátország, 20.30: Svédország–Montenegró.