Kézilabda-vb: van, ami nagyon bántja a magyarokat

A magyar csapat játékosai kissé letörtnek tűntek a szombati, Svédország ellen elvesztett mérkőzés után. Ez a vereség azt jelentette, hogy a mieink már semmiképpen sem juthatnak be a vb-n a legjobb nyolc közé.

A magyar válogatott tagjai nem értik, miért ismétlődik meg ugyanaz a hiba Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Az átlövő Albek Anna így nyilatkozott az Origónak:

Nagyon nehéz volt a svédek ellen játszani, sajnálom, hogy nem sikerült a győzelem. Keményen védekeztek, belül összezártak, nem is tudtunk velük mit kezdeni. Ugyanakkor próbáltam betartani a taktikai utasításokat – miként a többiek is –, olykor ez eredményes játékkal párosult. Azt nem tudom, mi az oka annak, hogy a második félidő kezdetét megint elrontottuk. Erre az egész csapat keresi a választ. Azt nem hiszem, hogy ennek erőnléti okai lennének, hiszen a második félidő elején pihenten jövünk ki az öltözőből, tehát ennek más oka lehet. A horvátok ellen amolyan „csakazértis” hangulatban megyünk fel a pályára. Mást nem tehetünk.

A svédek elleni meccsen a legjobb magyar teljesítményt Vámos Petra nyújtotta. A svédek is az ő játékát emelték ki. A DVSC irányítója így értékelt:

– Annak örülök, hogy jól ment a játék, annak nem, hogy a csapat kikapott, éppen ezért nehéz bármi okosat is mondani. Ha a csapat nem eredményes, nem vigasztal az, hogy nekem jól ment. De azért ez ad nekem egy plusz löketet, remélem, most már a csapat is nyerni tud majd. Nem értem, miért nem ment a svédek és a montenegróiak ellen a második félidő, annak is az eleje. Azok után, hogy az első félidőben tényleg extrát nyújtunk. Aztán kijövünk, hibázunk, az ellenfél kapusa véd kettőt és összecsuklunk, Ez borzasztóan rossz érzés.

A kapitány sem érti

– Nem vagyunk könnyű helyzetben – mondta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – A horvátok elleni meccs is fontos lesz. A múltbeli hibákat már nem tudjuk kijavítani, meg kell keresni az okait annak, hogy a svédek és a montenegróiak ellen miért jött ez a két rossz második félidő. Az okokat most is keressük, beszéltünk erről a játékosokkal is. Nehéz ezt feldolgozni, mert 10 perc alatt esett szét minden, amit az első félidőben felépítettünk. A koncentráció hiánya és a túlzott akarat lehet a baj. Talán túlságosan is rágörcsöltünk erre, ezért jöttek a hibák, amelyeket nem tudtunk kiküszöbölni. A kézilabda egy játék, játszani kell, a hibákat közösen kell elemezni és kijavítani – mondta el a véleményét a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott hétfőn 18 órakor Horvátország ellen játssza az utolsó mérkőzését a világbajnokságon.