Hatalmas pénzbírságot kapott a Bundesliga-klub a szurkolói miatt + videó

A Köln több mint 200 millió forintra rúgó büntetése német viszonylatban is döbbenetesnek számít, a Kicker is a címlapján foglalkozik a történettel. Az 595 ezer eurós szankcióból 198 ezer eurót a saját biztonsági és erőszak-megelőzési intézkedéseire fordíthat a Köln, de ezzel együtt is jelentős a bírság.

Látási viszonyok a Köln Bundesliga-meccsén (Fotó: EPA/Christopher Neundorf)

Megszólalt az ügyben a Köln ügyvezetője, Christian Keller, aki jogosnak tartja a büntetést, de annak mértékét nagyon túlzónak tartja: – A határokat a Gladbach ellen egyértelműen átlépték a szurkolók, ami óriási anyagi károkat is okozott. A magas pénzbüntetés nagyon keményen sújtja a Kölnt a lehető leggyorsabb gazdasági talpra állás felé vezető úton.

Az ominózus Köln–Mönchengladbach meccset október 22-én rendezték a Bundesliga nyolcadik fordulójában, és a hazaiak 3-1-es győzelmet arattak a mérkőzésen, amely hatperces késéssel kezdődött a pirózás miatt.

A Köln-szurkolók 220 milliós pirózása:

Borítókép: A Köln szurkolóinak mutatványa sokba került a klubnak (Fotó: EPA/Christopher Neundorf)