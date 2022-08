A Bundesligában még lehet beszélni, Fehérváron nem lehetett

Baumgart szerint a Köln megérdemelten jutott tovább, de kiemelte, hogy a második félidő közepén a Fehérvár tudott gondot okozni a csapatának: – Döntő volt, hogy a pontrúgásokat hogyan végeztük el, két ügyesen elvégzett pontrúgással sok mindent a saját javunkra fordítottunk. Jól játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk, nagy mértékben birtokoltuk a labdát, és úgy vélem, nem érdemtelenül jutottunk be a csoportkörbe.

Az 55. és a 70. perc között gondokkal küszködtünk, fáradtak voltunk, ezért is kellett cserélni, amivel megtörtük az ellenfél lendületét. A kapusunk három-négy védéssel is megtartotta az előnyünket, ha ez nem így lett volna, könnyen hosszabbításba torkollhatott volna a meccs.

A Fehérvár edzője, Michael Boris csalódottan nyilatkozott: – Sokat vártam a sajtótájékoztató előtt, és minél tovább gondolkodtam, annál inkább azt éreztem, hogy sokkal könnyebb dolgom lenne most, ha a Köln lefocizott volna minket. Érdekes lett volna, ha a második félidőben a kapus egy lövésünket nem védi ki, múlt héten három lövésből kétszer betaláltunk, ami most egyáltalán nem sikerült, és ez keserűséggel tölt el. Végső soron az eredmény 0-3, a végén mindent egy lapra tettünk fel.

Kérdés, hogy a Fehérvár miért nem játszott olyan bátran már az első félidőben is, mint a másodikban kétgólos hátrányban. – Úgy voltunk vele, hogy jöjjön a Köln, kockáztassanak ők, mi pedig a kontrákra rendezkedtünk be, ahogy az első meccsen is tettük – magyarázta Boris. – Tíz perc után megszerezték az első gólt, a párharc kiegyenlítődött, a második félidőre változtatásokat eszközöltünk, aztán nagyon gyorsan át kellett állnunk a második góljuk után.

Borítókép: Steffen Baumgart, az 1. FC Köln vezetőedzője Székesfehérváron (Fotó: Mirkó István)