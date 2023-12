Megtalálta Szoboszlai utódját a Lipcse? A Napolitól igazoltak Gulácsiék

A Lipcse jelentősen átalakult nyáron, hiszen a legfontosabb támadó játékosai közül és Christopher Nkunku (Chelsea) is távozott. A német klub vezetői igyekeztek pótolni a hiányt, a francia szélső helyére kölcsönvett volt barcelonai csodagyerek, Xavi Simons például jó teljesítményt nyújtott ősszel, de a Hoffenheimből elsősorban Szoboszlai pótlására megvett osztrák Christoph Baumgartner egyelőre nem tudott meghatározó játékossá válni.

Elmasz a Napoliban nem kapott elég lehetőséget, a Lipcse Szoboszlai utódját is láthatja benne Fotó: EPA/Ciro Fusco

Most muszáj volt lépnie a Lipcsének, ugyanis a támadó középpályások közül télen Emil Forsberg is elhagyja a csapatot, aki New Yorkban folytatja pályafutását. Így kellett legalább egy új játékos a keretbe, aki Elif Elmasz lett.

A 24 éves macedón játékos hasonló posztokon bevethető, mint Szoboszlai, a középpálya közepén és szélén is tud játszani, támadószellemű középpályás, amilyen a magyar is volt Lipcsében, más kérdés, hogy Liverpoolban bizonyította, a védekezőbb feladatokat is megoldja.

Miért távozott Elmasz a Napolitól?

Elmasz az előző idényben olasz bajnok volt a Napoli színeiben, és a több játéklehetőség reményében váltott klubot. Az ősszel ugyan 16 meccsen pályára lépett a nápolyi együttesben, de mindössze 477 percet töltött a pályán. Ennél nyilván többre vágyik. Lipcsében Forsberg távozása és Szoboszlai eddig igazán meg nem oldott pótlása miatt is lehet esélye.

Elmasz 2028-ig írta alá, a klubok nem hozták nyilvánosságra az átigazolási díjat, de a jól értesült Fabrizio Romano szerint 25 millió eurót fizetett érte a Lipcse.

A Napoliban 189 mérkőzésen pályára lépő Elmasz a magyar válogatott és csapattársa lesz. A hatos mezszámot kapta meg, és január másodikán már a Leipzig játékosaként utazik a csapat edzőtáborába, La Magnába.

Borítókép: Elif Elmasz mostantól a Lipcse mezében mutathatja be gólörömét (Fotó: EPA/Michele Maraviglia)