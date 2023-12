Marco Rossi már arra gondol, hogy nagypapa szeretne lenni

Zsinórban harmadszor jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, másodjára vezetésével, de először úgy, hogy nem kell pótselejtezőt játszania: csoportgyőztesként, veretlenül, egyenes ágon kvalifikált a jövő évi németországi tornára. Visszatekintve hihetetlen, hogy öt év alatt eljutott idáig a válogatott, hiszen 2018-ban Rossi egy romokban heverő csapatot vett át.

Marco Rossi a 2024-es Eb csoportjainak sorsolásán. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Mandiner interjújában Rossi 2020-ra teszi a pozitív fordulatot, hiszen 2019-ben még kudarcot vallott az Eb-selejtezőn, utána változtatott a válogatási elvein, és akkor kezdtek el jönni a sikerek.

– Azóta mindössze két meccset éltem meg csalódásként: az Albánia ellen elveszített találkozókat – állapította meg Rossi. – Ekkor buktuk el a vb-selejtezőt. Az összes többi mérkőzés jó emlék marad, még azok is, amelyeken nem nyertünk. Ilyen az Olaszország ellen 2022 szeptemberében játszott Nemzetek Ligája-meccs, amikor a döntetlen is elég lett volna a négyes döntőhöz, és szerintem meg is érdemeltük volna.

Nem csak az ő érdeme a siker

Időközben lett a válogatottnak egy nemzetközi sztárja személyében, de egyébként nem ugrott meg ugrásszerűen a topligás alapembereink száma, Rossi sokszor az NB I-ből vagy alacsonyabban jegyzett bajnokságokból kénytelen válogatni (a Cipruson futballozó és az angol harmadosztályban szereplő Callum Styles is kezdő a csapatban). Így tehát sokan Rossi személyéhez, az ő edzői hozzáadott értékéhez kötik a válogatott sikereit.