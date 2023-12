Marquinhos a Paks–Ferencváros rangadó előtt: Megnyerjük!

A fővárosiak szerdán, a 4. fordulóból elhalasztott és most pótolt mérkőzésen 2-0-ra győztek Mezőkövesden, így 38 nap után tudtak ismét bajnokit nyerni; és így megteremtették a lehetőséget arra, hogy a hét végén egy újabb sikerrel átvegyék a vezetést a bajnokságban. Az FTC és a Paks az ötödik körben a Groupama Arénában csapott össze egymással, akkor a Fradi kiütéses, 6-1-es sikert aratott úgy, hogy az előző szezonban még paksi színekben gólkirály Varga Barnabás háromszor is betalált. A válogatott támadó másfél hónappal ezelőtt megsérült, de fokozatos javul az állapota, és vasárnap akár már pályára is léphet.

– Most már jól érzem magam. Azt nem mondom, hogy százszázalékosan bevetésre kész vagyok, de lehetséges, hogy már hétvégén a kispadra ülhetek – nyilatkozta Varga Barnabás az M1-en.

Könyves: Papíron toronymagasan felettünk van a Ferencváros

A Paksban a válogatottban ugyancsak megfordult Könyves Norbert valószínűleg a kezdő tizenegyben kap helyet.

– Merőben más összecsapásra számítok, mint az első alkalommal a szezonban, akkor a Groupama Arénában az első félidőben teljes rövidzárlatot produkáltunk. Biztos vagyok benne, hogy szinte derbi hangulat lesz. A vasárnapi is egy nehéz találkozónak ígérkezik, hiszen ne feledjük, papíron toronymagasan felettünk van a Ferencváros. Ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itthon tartsuk mindhárom vagy minimum az egyik pontot – nyilatkozta Könyves Norbert a paksiak honlapján.