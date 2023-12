Mezey György továbbjutónak látja a válogatottat, de csak ha…

Áttérve Skóciára, a korábbi kapitány arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar szurkolók hajlamosak lebecsülni a skótokat, holott ők a brit futball legjelesebb képviselői közé tartoznak. Glasgow-ban Európa egyik legszínvonalasabb edzőképzése zajlik már jó ideje, és ennek láthatóak az eredményei. Arra a felvetésre, hogy Svájc ellen a magyar válogatott nemigen szokott jól teljesíteni, így reagált:

Mezey György szerint értelmetlen a múlt eredményeiből kiindulni (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

– Ne foglalkozzunk a múlttal, ne is hivatkozzunk rá, nincsen értelme, a labdarúgás annyira megváltozott mára. Sokkal kiszámíthatatlanabb lett a korábbi évtizedekhez képest, aki ezt nem veszi tudomásul, az vagy hülye, vagy teljesen félretájékozott. Ezt kiválóan bizonyítja a szombati sorsolás is, hiszen a selejtezők előtt aligha hitte bárki is, hogy például Magyarország vagy Albánia csoportelsőként a második kalapba kerül, a címvédő olaszokat viszont csak a negyedikből húzzák ki.

Mezey György a továbbjutás esélyéről

Amikor a továbbjutási esélyekről kérdeztük, Mezey György azt felelte, a sok erős csoportot tekintve nem ez a sorsolás volt és lesz a legfontosabb kérdés, ennél lényegesebb maga a magyar válogatott.

– Ha az esélyekről kell beszélnem, akkor azt nézem inkább, hogy a csapattal és a csapat körül minden rendben legyen. Mexikó előtt megoperálták az egyik legfontosabb kulcsjátékosunkat, Nyilasi Tibort, akit emiatt nem tudtunk kivinni, és ez alapjaiban roppantotta meg a rendszerünket.

Kell, hogy ne legyenek sérülések, aki esetleg a tavasszal mégis megsérül, annak megfelelő legyen a regenerációja, Marco Rossi a legerősebb keretet tudja összeállítani az Európa-bajnokságra,

és elengedhetetlen, hogy a háttérben is minden stimmeljen és nyugalom honoljon. Ha ez meglesz, ha az esetleges gondok száma és jelentősége a minimálisra szorítkozik, akkor azt mondom, biztosan továbbjut az Eb kieséses szakaszába.

Borítókép: Mezey György sok sorsoláson vehetett részt személyesen is (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)