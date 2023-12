Milák Kristóf és Nostradamus: mindketten előre látták a saját sorsukat?

Érdemes tehát szó szerint idézni azt, amit Milák akkor mondott: „Büszkén jöttem ki, büszkén fogok hazamenni. Egy korszak most lezárult, most jön egy új. Nagyon kíváncsi vagyok a következő három, illetve hét évemre. Nagyon érdekes dolgok fognak történni, úgy érzem. Egyelőre azon vagyok, hogy minél többet tudjak pihenni és minél jobban ki tudjak kapcsolódni.”

a tokiói arannyal Fotó: MTI/Kovács Tamás

Látnoki szavak ezek, vagy mindez csupán a puszta véletlen lenne?

Az Origó cikke szerint aligha. Miláknak Tokióban már csak egy dolog hiányzott, hogy teljes legyen a pályafutása: a 200 méteres férfi pillangóúszás világrekordjának átírása. 2022. június 21-én, Budapesten ez is sikerült neki, a világbajnokságon akkor úszta meg az 1:50,34-es rekordot. Ezzel gyakorlatilag mindent elért, amit egy úszó elérhet, a jelenlegi helyzet pedig ismert, a sportoló hónapok óta nem edz. Az úszók szövetségi kapitánya, Sós Csaba sem tud vele kapcsolatba lépni, mert Milák nem veszi fel neki a telefont. Sós két napja a Sportrádióban olyan nyilatkozatot tett, amelyben azt mondta: Milák állapota az úszás szempontjából katasztrofális lehet.

Nos, tegyük hozzá, hogy ha Milák Kristóf tényleg a jövőbe látott, akkor ő a modern kori Nostradamus. A XVI. században élt nagy jövendőmondó a valóra vált, vagy úgy magyarázott hátborzongató jóslatai miatt maradt meg az utókornak. Az biztos, hogy Nostradamus megjósolta a saját végzetét is, de Milák „nagyon érdekes dogokat” vizionálva akár arra is célozhatott, hogy más számokban is a csúcsra juthat.

Borítókép: A győztes Milák Kristóf a 100 méteres férfi gyorsúszás döntője után a 125. magyar bajnokságon Kaposváron 2023. április 19-én (Fotó: MTI/Derencsényi István)