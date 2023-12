Rafael Nadal újra a pályán, közel egy évet várt erre a teniszvilág + videó

Rafael Nadal számára nagyon rosszul alakult az év. Január elején a teniszezők új vegyescsapatversenyén, az Ausztráliában rendezett United Kupán a brit Cameron Norrie-tól, majd az ausztrál Alex de Minaurtól is kikapott, ráadásul mindkét meccset szettelőnyről veszítette el. A spanyol klasszis az Australian Open első fordulójában nyert a brit Jack Draper ellen, a 64 között azonban simán, 6:4, 6:4, 7:5-re kikapott az ausztrál Mackenzi McDonaldtől, s azóta sérülésével bajlódva nem játszott meccset. Eleinte arról szóltak a hírek, hogy nyolc hetet kell kihagynia, de később kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj.

Rafael Nadal januárban így köszönt el az Australian Openen Fotó: MTI/EPA/James Ross

Nadal májusban sajtótájékoztatón jelentette be, hogy ki kell hagynia az év második GS-tornáját, a párizsi Roland Garrost, amit rekordnak számító tizennégy alkalommal nyert meg, és gyakorlatilag azt is közölte, hogy 2024-ben leteszi az ütőt. Júniusban megműtötték a csípőizom-sérülése miatt, december 1-én pedig arról számolt be, hogy közel egyéves kihagyás után januárban, Brisbane-ben tér vissza, a melbourne-i ausztrál nyílt bajnokság egyik felvezető viadalán.

Rafael Nadal újra a fókuszban

Rafael Nadal már Brisbane-ben tréningezik Fotó: EPA/Darren England

Ma pedig az Eurosport arról közölt videót, hogy Rafael Nadal már Brisbane-ben tartózkodik, itt edz. A teniszvilág nagyon várt már egy ilyen felvételre. S persze a fotósoknál is Nadal van a fókuszban.

Az Australian Openen kétszer diadalmaskodó (2009, 2022) Nadal a 672. helyre csúszott vissza a világranglistán, ám védett rangsorral indulhat majd a jövő év első Grand Slam-viadalán.

Borítókép: Rafael Nadal megérkezik a mai edzésre (Fotó: EPA/Darren England)