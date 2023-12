Szoboszlai Dominik is így választott volna csapattársai közül

csapatkapitányként vezette ki a magyar labdarúgó-válogatottat a 2024-es, németországi Európa-bajnokságra, ahol a mieink a házigazda Németország, valamint Svájc és Skócia ellen játszhatnak a csoportkörben. Szoboszlai Dominik a Liverpool vasárnapi, Fulham elleni 4-3-as győzelme után a Sportálnak adott interjújában elárulta, hogyan viszonyul a magyarok Eb-csoportjához.

Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokság előtt még sok meccset lejátszik a Liverpool vörös mezében (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

– Lehetett volna jobb is, rosszabb is, emeljük ki a pozitívumokat. Svájc helyett kaphattuk volna Olaszországot, Skócia helyett pedig Hollandiát – mondta Szoboszlai, aki figyelmeztetett: a németek elleni meccsre készülve nem szabad abból kiindulni, hogy tavaly két meccsen négy pontot szereztünk ellenük a Nemzetek Ligájában, a Nationalelf kerete továbbra is bombaerős.

Szoboszlai Dominik titkolózott

Az Eb-sorsolás természetesen a Liverpool öltözőjében is téma volt. Van Dijk válogatottját sikeresen elkerülte Magyarország, de Szoboszlai így is klubtársa, a skót Andy Robertson ellen játszhat a csoportkör utolsó fordulójában, könnyen lehet, hogy mindkét válogatott számára sorsdöntő lesz az a mérkőzés.

– A Fulham elleni meccs előtt váltottunk néhány szót Robertsonnal. Hogy mi hangzott el, maradjon köztünk – mondta sejtelmesen Szoboszlai, aki a csoportból való továbbjutásról is óvatosan fogalmazott.