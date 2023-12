Szoboszlai Dominiké és a válogatotté volt az év a magyar labdarúgásban

szemlátomást nagyon kiakadt. Nem is rejtette véka alá, hogy bár a válogatott nyert, ő inkább volt bosszús, mint boldog és elégedett. A szövetségi kapitánynak nagyon nem tetszett, hogy a csapat 1-0-s vezetésénél és kő-papír-ollóval döntötte el, melyikük végezze el a tizenegyest, amelyet aztán az előbbi ki is hagyott. Lényegében ezzel kezdődött meg az év a magyar válogatott számára – ha nincs ez a történet, talán már nem is emlékeznénk rá, hogy az észtek ellen is játszott a csapat egy felkészülési meccset, amelyet megnyert 1-0-ra.

A válogatott első idei sztorija Szoboszlai és Sallai, a kő-papír-olló volt. Fotó: Magyar Nemzet

A későbbi sikerek fényében nincs is semmi jelentősége, különösen úgy, hogy négy nappal később Marco Rossi már felhőtlenül boldog lehetett, a válogatott ugyanis imponáló játékkal, Bulgária 3-0-s legyőzésével kezdte el a selejtezőket a 2024-es Európa-bajnokságra. A kapitányt nemcsak az eredmény, hanem az első félidő elsöprő lendülete és a játékosokból sugárzó önbizalom is elégedetté tehette.

Szerbia ellen kétszer remekelt a válogatott

A nyár elején Montenegróban folytatódott a sorozat, ahol sem a lendületből, sem az önbizalomból nem láthattunk sokat, a meccsen gól sem született, így legfeljebb annak örülhettünk, hogy a csapat nem kapott ki, és ez tényleg sokat számított. Néhány nap múlva ugyanis a Puskás Arénában Litvánia legyőzése nem okozott gondot, és így három forduló után a magyar válogatott kapott gól nélkül, eggyel jobb gólkülönbséggel vezette a csoportját Szerbia előtt. Tudni lehetett, az elsőség és a továbbjutás kérdése éppen a szerbek elleni következő két meccsen dől el, és így is lett. Belgrádban öngólja után Varga Barnabás és találataival két perc alatt sikerült fordítani, majd a teljes második félidőt kivédekezni, Budapesten Varga vezetését ugyan kiegyenlítették a szerbek, Sallai Roland emlékezetes bombájával ismét összejött a 2-1-es győzelem.

SZERBIA–MAGYARORSZÁG 1-2

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 2-1

Csupán három pont kellett volna Litvániában a kontinenstornához, ehhez képest kétgólos hátrányból kellett döntetlenre menteni a meccset. Bulgáriában egy pontra volt szükség az üdvösséghez. A házigazdák szinte az utolsó napig tologatták a mérkőzés helyszínét, végül Szófiában ők magyar vezetés után fordítottak, de a 97. percben egy öngóllal meglett hőn áhított döntetlen és vele az Eb-részvétel. Az utolsó, Montenegró elleni selejtezőn már csak a csoportelsőség maradt meg tétnek, és bár az ellenfél vezetett, Szoboszlai Dominik zseniális megmozdulásaival percek alatt sikerült vezetni, majd találata alakította ki a 3-1-es végeredményt.

Tehát újra az Eb-n a magyar válogatott, sorrendben a harmadik Európa-bajnokságra jutott ki, ráadásul ezúttal nem pótselejtezőkön, hanem egyenes úton. Emellett veretlenül zárta az évet, amire a legutóbb 1976-ban volt képes, a csapat 2022. szeptember 26-a óta nem szenvedett vereséget, 12 mérkőzése nem talált legyőzőre (hét győzelem, öt döntetlen) – az eddigi rekord, a 2000. március 29. és 2001. június 2. közötti 12 meccses veretlenségi sorozat alkalmával csak három volt tétmérkőzés, most nyolc. A sérült helyét stabilan elfoglalta a bravúrok sorát bemutató Varga Barnabás berobbant a csapatba, Szoboszlai Dominik pedig csapatkapitányként igazi vezérévé vált a válogatottnak, az év végére már nyoma sem volt a márciusban még kő-papír-ollót játszó szeleburdiságnak.

Szoboszlaié az év legnagyobb sztorija

Nyilván a válogatott sikereinek is köszönhető, hogy most, az év zárásakor több magyar futballista játszik topligában, mint az év elején. Szalai Attila a török Fenerbahcétól szerződött a Bundesligába, igaz, még nem sikerült biztos csapattaggá válnia a Hoffenheimben, pedig a holland AZ Alkmaarból váltott, a Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa lett, amelyben rendszeresen pályára is lépett a december közepén elszenvedett bokasérüléséig. Sallai Roland maradt a német élvonalbeli Freiburgban, ahogy Willi Orbán és Gulácsi Péter is az RB Leipzigben, előbbi az őszt kihagyta sérülés miatt, utóbbi viszont felépült, de nem sikerült visszanyernie a helyét a lipcsei kapuban.

Sallai Roland alapemberré vált a válogatottban és a Freiburgban is. Fotó: Mirkó István

Az év legnagyobb sztorija Szoboszlai Dominiké, aki éppen Lipcséből igazolt el, és a kezdeti hírekkel ellentétben nem Newcastle-ban és nem a Chelsea-ben, hanem a világ egyik legnépszerűbb klubjában, a Liverpoolban kötött ki, amely 70 millió eurót szurkolt le érte. Ragyogóan kezdett Jürgen Klopp csapatában, egy kivétellel eddig az összes PL-meccsen bekerült a kezdőcsapatba, és négy gólt szerzett a különböző sorozatokban, ebből hármat a tizenhatoson kívülről.

A magyar válogatott idei mérkőzései március 23.: Magyarország–Észtország 1-1, felkészülési mérkőzés

március 27.: Magyarország–Bulgária 3-0, Eb-selejtező

június 17.: Montenegró–Magyarország 0-0, Eb-selejtező

június 20.: Magyarország–Litvánia 2-0, Eb-selejtező

szeptember 7.: Szerbia–Magyarország 1-2, Eb-selejtező

szeptember 10.: Magyarország–Csehország 1-1, felkészülési mérkőzés

október 14.: Magyarország–Szerbia 2-1, Eb-selejtező

október 17.: Litvánia–Magyarország 2-2, Eb-selejtező

november 16.: Bulgária–Magyarország 2-2, Eb-selejtező

november 19.: Magyarország–Montenegró 3-1, Eb-selejtező

A válogatott elérte, hogy szinte percek alatt elfogynak a jegyek a hazai mérkőzéseire, olyanok is követik a szereplését, akiket a klubfutball hidegen hagy, Marco Rossi és a játékosok népszerűsége az eget ostromolja, a csapat bámulatosan egységes képet nyújt, és ha minden jól megy, jól teljesíthet az Európa-bajnokságon, amelyen a házigazda németekkel, a skótokkal és a svájciakkal került egy csoportba. Ugyanakkor az ősszel kiderült, hogy a keret vékony, olyan kulcsjátékosok kiesése, mint például Willi Orbán, Sallai Roland vagy Varga Barnabás, nagy űrt hagy maga után, ezért a jó Eb-hez tényleg az kell, hogy minden jól menjen, azaz mindenki Marco Rossi rendelkezésére állhasson.

A klubfutball több sebből is vérzik

Merőben más világ a magyar klubfutball, össze sem lehet hasonlítani azzal a légkörrel, amely a válogatottat körülveszi. Az egyetlen kivétel némileg a Ferencváros, amely felemás évet zár. Hosszú évek után első magyar csapatként élte meg az európai kupatavaszt, de a második számú sorozat, az Európa-liga nyolcaddöntőjében kettős vereséggel búcsúzott a német Bayer Leverkusennel szemben. Ezután itthon gyengén szerepelt, de megőrzött az előnyéből annyit, hogy ismét megnyerje a bajnokságot. A csapat vérmes reményekkel vágott neki az új idénynek is, de a feröeri Klaksvík elleni fiaskó a Bajnokok Ligája selejtezőjében az orosz vezetőedző állásába került. Az ő helyére beugró Máté Csabával az FTC az Európa-konferencialiga csoportkörébe jutott be, ahol már a szerb Dejan Sztankovics vezetésével végzett a második helyen a csoportjában a Fiorentina előtt, megelőzve a Genket és a Csukaricskit, így újra állva maradt a tavaszra is, és februárban a görög Olimpiakosszal vív majd párharcot a nyolcaddöntőért. A sok sérülés miatt a bajnokságban a Fradi sok pontot elherdált az ősz végén, és így csak a második helyen várja a folytatást a Paks mögött.

A többi klub nemigen tudott emlékezeteset nyújtani, bár a Kecskemét ezüst-, a Debrecen bronzérme a bajnokság előző kiírásában bravúrnak számít, ahogyan a Zalaegerszeg Magyar Kupa-győzelme is, de a konferencialiga selejtezőit egyik sem élte túl. A tavasz végén a Bp. Honvéd és a Vasas esett ki, a Diósgyőr és az MTK jutott fel az élvonalba.

A klubfutball tehát itthon a válogatott árnyékában él, és nem véletlenül, mert még az MLSZ szerint is sok sebből vérzik. A szövetség tanulmánya szerint a régióban csak Ausztriában stabilabb a klubok anyagi helyzete, ezt viszont elsősorban az MLSZ-nek, az állami és főszponzori juttatásoknak köszönhetik a csapatok.