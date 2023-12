Az NB I egyik legolcsóbb keretével vetett véget a Paks a Fradi őszi hegemóniájának

A Paks célja tulajdonképpen nem a pontszerzés, hanem a pénzszerzés volt Fehérváron. Bognár a kapuban a válogatott kerettag Szappanos Péter helyett a mindössze 19 éves Simon Barnabással kezdett, a védelem jobb oldalán a 20 éves Vas Gábor játszott. Előbbi korábban hat percet védett az NB I-ben, utóbbi pedig csak az első három fordulóban játszott. Bognár szerint szorosabb lehetett volna a fehérvári meccs, ha a legjobb csapattal állnak fel, de a Paks rá van szorulva az anyagi támogatásra, ezért figyelnie kell a fiatalok játékperceire. Ezzel szerinte versenyhátrányba kerülnek azokkal a csapatokkal szemben, amelyek megtehetik, hogy nélkülözik ezt a forrást.

Az NB I állása: 1. Paksi FC 17 10 4 3 32-21 34 pont

2. Ferencvárosi TC 17 10 3 4 42-19 33

3. Fehérvár FC 17 9 3 5 36-24 30

4. Puskás Akadémia FC 17 7 7 3 27-20 28

5. Debreceni VSC 17 7 4 6 25-22 25

6. MTK Budapest 17 7 4 6 21-28 25

7. Diósgyőri VTK 17 7 3 7 26-28 24

8. Kecskeméti TE 17 6 3 8 25-29 21

9. Újpest FC 17 6 3 8 24-35 21

10. Mezőkövesd Zsóry FC 17 4 3 10 17-26 15

11. ZTE FC 17 4 3 10 21-36 15

12. Kisvárda Master Good 17 4 2 11 19-27 14

Hasonló problémáról beszélt Nebojsa Vignjevics, az ősz végére összeomló Újpest vezetőedzője is. A lila-fehérek a 11. forduló után még a dobogón álltak, aztán az utolsó hat körben mindössze egy pontot szereztek, az elmúlt hétvégén a sereghajtó Kisvárda otthonában kaptak egy négyest. Mi változott? A fiatalszabály feszültséget szült… – Nem teremt igazi versenyhelyzetet a csapatba kerülésért – magyarázta Vignjevics. – Az edzéseken megfelelően dolgoznak a játékosok, de annak, aki a kora vagy nemzetisége miatt kimarad, nehéz elmagyarázni, hogy hiába jobb a másiknál, mégis a kispadon kell üldögélnie.

A Fehérvár feltámadt az év végére

Az Újpesttel ellentétes utat járt be az ősszel a Fehérvár, amely a szezon előtt a főtámogatója kiszállása után mindössze a bennmaradást tűzte ki célnak, ehhez képest a dobogó harmadik fokán tölti a telet. Nem így indult a szezon, négy forduló után még kiesőhelyen állt a csapat, de végül nem küldték el Bartosz Grzelak vezetőedzőt, a türelem pedig kifizetődött. Utolsó hét meccsén veretlen maradt, hatot meg is nyert a Vidi a góllövőlistát tizenegy találattal vezető, a La Ligát is megjárt Kenan Kodro vezérletével.

Kisvárdán nem voltak ilyen türelmesek, ott négy vezetőedző is irányított az ősszel, sorrendben Milos Kruscsics, Gerliczki Máté, Mátyus János, jelenleg pedig Feczkó Tamás. Pozitívan zárta az évet a csapat, az Újpest elleni 4-0-s győzelem reményt ad a folytatásra, de nehéz tavasz elé néz a Kisvárda az utolsó helyről.

Góllövőlista: 11 gólos:

Kodro (Fehérvár) 8 gólos:

Drazic (Mezőkövesd), Varga B. (Ferencváros) 7 gólos:

Katona M. (Fehérvár) 6 gólos:

Ambrose (Újpest), Horváth K. (Kecskemét), Könyves (Paks), Lisztes (Ferencváros), Mance (ZTE) 5 gólos:

Colley (Puskás Akadémia), Ljujic (Újpest), Marquinhos (Ferencváros), Plsek (Puskás Akadémia), Pozeg Vancas (Diósgyőr), Windecker (Paks)

Sokatmondó, hogy a sereghajtó és a másik kiesőjelölt, az utolsó előtti helyen álló ZTE mellett csak a második helyezett Ferencváros váltott edzőt az idei utolsó forduló végéig. A Fradi még Sztanyiszlav vezetésével kezdte a szezont a nemzetközi porondon, de a feröeri Klaksvík elleni BL-selejtezős kudarc miatt ő még az első NB I-es forduló előtt távozott, s korábbi segítője, Máté Csaba vette át az irányítást. Vele szárnyalt a Fradi, mindent egybevetve tíz meccsen kilenc győzelem volt a mérleg, a végül őszi bajnok Paksot például 6-1-re kiütötte augusztusban.

Sztankovics és a Fradi az NB I-ben

A nagyobb névben gondolkodó klubvezetés azonban szeptember elején Dejan Sztankovicsot nevezte ki vezetőedzőnek, aki játékosként BL-győztes volt a José Mourinho-féle Internazionaléval. A szerb a nemzetközi porondon bravúrt aratott, veretlenül jutott tovább a csapattal a Konferencialiga csoportköréből, de a bajnokságban a sérüléshullám olykor kifogott rajta: 13 NB I-es meccsének csak alig több mint a felét, hetet nyert meg eddig, három-három döntetlen és vereség is becsúszott. Emiatt a Fradi hat év óta először nem az élen tölti a telet.

Az előző idény meglepetéscsapata, az ezüstérmes Kecskemét visszaesett, a két újonc, az MTK és a nyáron tizennégy fős légióshadat igazoló Diósgyőr mögé szorult a nyolcadik helyen. Folytatás február első hétvégéjén a 18. fordulóval.

Borítókép: A Paksi FC játékosainak gólöröme, köztük a gólszerző Papp Kristóf (k) a labdarúgó OTP Bank-liga 16. fordulójában játszott Paksi FC–Ferencvárosi TC mérkőzésen a Paksi FC Stadionban 2023. december 10-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)