Verstappen együttérzés helyett inkább odaszúrt Hamiltonnak

Lewis Hamilton (Mercedes) 2007-ben egy élcsapatnál, a McLaren-Mercedesnél mutatkozott be a Formula–1-ben. Ennek is köszönhetően már a hatodik futamán megszerezte első győzelmét, az év végi elszámolásnál holtversenyben a második helyen végzett, 2008-ban pedig már világbajnok lett. Azóta is sikerek övezték az útját, a 2010-es évek második fele róla és a Mercedesről szólt, Hamilton további hat vb-címet söpört be, és minden idényben felállt legalább egyszer a dobogó legfelső fokára. Ez az újabb Red Bull-éra beköszöntével változott meg, a brit versenyző F1-es pályafutása során először 2022-ben győzelem nélkül maradt, ami aztán 2023-ban is megismétlődött, helyette pedig általában Max Verstappen (Red Bull) hátát nézte.

Verstappen nem bánja, hogy nem kell Hamiltonnal harcolnia. Fotó: EPA/Adam Davis

Verstappen jól megvan a csaták nélkül

Mint ismert, Verstappent az elmúlt két idényben nemigen lehetett legyőzni. Egyszer-egyszer összejött ez a bravúr Sergio Péreznek (Red Bull), Charles Leclerc-nek (Ferrari), Carlos Sainznak (Ferrari) és George Russellnek (Mercedes), de Lewis Hamiltonnak nem. A Red Bull holland pilótája ráadásul legtöbbször senkitől sem zavartatva nyert, hatalmas lemaradással ért mögötte célba mindenki. És úgy tűnik, ez Verstappent örömmel tölti el, az erre irányuló kérdésre felfedte, nem hiányoznak neki a Hamilton elleni ádáz csaták.

– Én teljesen elégedett vagyok azzal, ahogy az idény lezajlott. Természetesen nagyra értékelem a csatározásainkat, de most többet érnek nekem a csapatommal aratott sikerek – fogalmazott Verstappen a Blicknek adott interjújában.

A háromszoros világbajnok szavaiból az is kiderült, nem érez együtt Hamiltonnal a győzelmek elmaradása miatt.

– Én is átéltem ezt. Vagyis várjanak, valójában ez nem igaz. Én időről időre képes voltam nyerni – szúrt oda finoman a holland. Mint arra Verstappen rávilágított, neki a Mercedes uralkodásának idején is sikerült évi kétszer-háromszor győznie. Mindössze első évében, még a Toro Rosso versenyzőjeként nem nyert. – Ilyen időszakok mindenkinél előfordulhatnak, de inkább nem gondolok rájuk, mert csak felemésztené az energiámat – tette hozzá.

Borítókép: Lewis Hamilton (háttal) és Max Verstappen Austinban (Fotó: EPA/Shawn Thew)