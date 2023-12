Vicces pillanatok a kő-papír-ollótól a darazsak támadásáig

Közeledik az év vége, ilyenkor pedig következik az évnek azon része, amikor már nincs más dolgunk, mint összegyűjteni az elmúlt 12 hónap vicces jeleneteit, hogy a lehető legjobb hangulatban búcsúzhassunk 2023-tól. A Magyar Nemzet is összeszedett vicces jeleneteket a hamarosan elmúló esztendőből, amelyeken már akkor is jól szórakoztunk, amikor megtörténtek, és az Origó is megtette ugyanezt. Utóbbiban láthatjuk többek között a világ legostobább tizenegyesét, a tolvaj kutyát, és kő-papír-ollóját vagy éppen a darázstámadást egy világbajnokságon. Az Origó összeállítását ide kattintva nézheti meg, jó szórakozást!