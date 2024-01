A volt magyar szövetségi kapitány kihagyatta a tizenegyest a játékosával + videó

Bernd Storck 2016-ban az egyik legnépszerűbb embernek számított Magyarországon. A magyar válogatott nemcsak kijutott vele az Európa-bajnokságra, hanem meg is nyerte a csoportját, majd a belgák elleni nyolcaddöntőben esett ki. A dicsősége azonban múlandónak bizonyult, az ő nevéhez fűződik a kínos andorrai vereség is, és 2017 októberében távoznia kellett a válogatott kispadjáról. Azóta négy klubcsapatot is irányított Belgiumban, közben tett egy kitérőt Dunaszerdahelyre, majd az előző év végén szerződtette őt a romániai Sepsi OSK.

A volt magyar kapitány csapata jelenleg Törökországban edzőtáborozik, akár csak több magyar élvonalbeli együttes is. Pénteken este felkészülési meccsen az Újpest volt a Sepsi OSK ellenfele. A hajráig nem született gól, akkor viszont egy meglehetősen kérdéses büntetőhöz jutott a Sepsi. A némi vita után elvégzett tizenegyest védte Nikolics kapus, ám a kipattanót Rodriguez a kapuba vágta. A játékvezető és a partjelző azonban nem jelezte egyértelműen, hogy érvényes-e a találat, majd Nikolics és az újpesti játékosok reklamálása ellenére úgy döntöttek, újrarúgatják. Ekkor Bernd Storck bement a pályára a büntető elvégzésére készülő Debeljuhhoz, és arra utasította, hogy hagyja ki a tizenegyest. A horvát támadó pedig engedelmeskedett, és Nikolics kezébe emelte a labdát.

A TIZENEGYES ÉS AZ UTÁNA TÖRTÉNTEK 2:30-TÓL

Így aztán maradt a 0-0, de az esetet Nebojsa Vignjevics, az Újpest vezetőedzője nem hozta szóba, amikor a mérkőzésről nyilatkozott a lilák honlapjának:

– Az volt a tervünk, hogy mindenki negyvenöt percet játszik, de sajnos voltak kisebb sérüléssel vagy betegséggel bajlódó játékosaink, így néhány embernek több időt kellett pályán töltenie. Az viszont jó hír, hogy senki nem sérült meg a találkozón. A Sepsi jóval előrébb jár a felkészülésben, jövő héten már bajnokit játszik, így fizikálisan jobb állapotban van, mint mi. Kemény munkát végzünk, ilyenkor nem könnyű mérkőzéseket játszani, ennek ellenére sok minden tetszett a játékunkban, de számos dologban kell még javulnunk.

