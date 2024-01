Gyászol és feléled a Bundesliga, a magyaroknak kritikus időszak következik

Franz Beckenbauer halálhíre mindent a háttérbe szorít a német futballban, a Bundesliga összes játékosa fekete karszalagban lép pályára az előttünk álló hétvégén, a Bayern München pedig nagyszabású megemlékezéssel készül. A legszebb emléket persze a pályán és labdával lehet állítani a 78 évesen elhunyt Beckenbauernek, s a Hoffenheim ellen egyébként is kötelező a győzelem a bajoroknak.

A Bayern München stadionjának világítása napok óta Franz Beckenbauer előtt tiszteleg Fotó: EPA/Szilágyi Anna

A Thomas Tuchel és Lőw Zsolt edzette címvédő tavaly a második helyen vonult a téli szünetre, négy ponttal lemaradva a Bayer Leverkusen mögött. Eggyel kevesebb meccset játszott a Bayern, mert az Union Berlin elleni találkozót a nagy müncheni havazás miatt nem lehetett megrendezni, így azt január 24-én pótolják, de még ha megelőlegezzük is a csapatnak azt a három pontot, akkor is előrébb van eggyel a Leverkusen. Így a Bayernnek különösen fontos a jó rajt 2024-ben – s nem csak Beckenbauer emléke miatt.

Román védő kosarazta ki a Bayern Münchent

– A határidőt már túlléptük, mert az volt a terv, hogy január másodikáig megtörténnek az átigazolások – nyilatkozta Tuchel arról, hogy a Bayern eddig egyetlen játékos szerződtetését sem jelentette be a tavaszi szezonra nézve, noha az edző kifejezett kívánsága volt a védelem megerősítése a jobb oldalon és középen.

Sok névről lehetett hallani, úgymint Eric Dier (Tottenham), Ronald Araújo (Barcelona), Nordi Mukiele (PSG) és Radu Dragusin (Genoa), de eddig egyikük sem érkezett, sőt az utóbb említett román védő a németeket kikosarazva a Tottenhamhez írt alá. A problémát mélyíti, hogy az amúgy is szűkös müncheni védelemből a következő hetekben kiesik Noussair Mazraoui és Kim Min Dzse is, akik az Afrika-kupán, illetve az Ázsia-kupán vesznek részt a válogatottjaikkal. Az ősszel az eredendően középpályás Konrad Laimer jobbhátvédet játszott, és megesett, hogy Leon Goretzka középső védő volt. Hasonló kényszermegoldásokra továbbra is szükség lehet.

Harry Kane veszélyes Robert Lewandowski gólrekordjára

Addig azonban nincs sok ok az aggodalomra, amíg elöl Harry Kane hasít. A Bayern tavaly nyári 100 millió eurós rekordigazolása az első 15 Bundesliga-meccsén 21 gólt szerzett, s ha így folytatja, túlszárnyalhatja Robert Lewandowski 41 találatos gólrekordját a német élvonalban. A lengyel az ominózus 2020–2021-es idényben hússzor volt eredményes az első 15 bajnokiján, Kane tehát időarányosan picit jobban áll. Az angol csatár ráadásul remekül összejátszik az ősszel bombaformában futballozó Leroy Sanéval, aki nyolc-nyolc gólt és gólpasszt tett be a közösbe.

Harry Kane mintha gyártósoron termelné a gólokat Fotó: EPA/Filip Singer

Hiába vezeti jelenleg a bajnokságot a Xabi Alonso vezetőedző irányításával megtáltosodó Leverkusen, továbbra is meglepetés lenne, ha a végén nem a Bayern állna az élen – zsinórban tizenkettedszerre is. A papíron legerősebb kihívó, a Dortmund elrontotta az őszt, a bajorok mögött 11 ponttal lemaradva csak az ötödik helyről várja a folytatást, így a bajnoki cím helyett a BL-indulás kiharcolása lehet a célja, amihez a közvetlenül előtte álló Lipcse, Stuttgart kettősből kellene legalább egyet megelőznie.

A harmadik helyen álló Stuttgart a 17 gólos Serhou Guirassy vezérletével az idény eddigi meglepetéscsapata, de a guineai csatár az Afrika-kupán szerepel, így nagy kérdés, hogy a hiánya mennyire viseli meg Sebastian Hoeness csapatát.

Mi vár a magyarokra a német bajnokság folytatásában?

Lipcsében, reményeink szerint, hamarosan újra magyarokért is szoríthatunk. A szeptember óta sérült kapitány, a legfrissebb hírek szerint január végén megkezdheti a közös edzéseket a csapattal, pedig esélyt kaphat, hogy a sérülése idején első számú kapussá előlépő, de az ősz végén többször is hibázó Janis Blaswich-csal megküzdjön a kezdő pozícióért.

vélhetően alapember lesz a nyolcadik helyezett Freiburgban, hiszen a klub sajtóhírek szerint visszautasította az Európa-liga-győztes Sevilla vételi ajánlatát érte, amiből következik, hogy fontos szerepet szánnak neki. Pozícióját csak erősítette, hogy a főpróbának tekinthető, Eintracht Frankfurt ellen 5-2-re megnyert edzőmeccsen két gólt is szerzett.