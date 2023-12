Király Gábor szerint jó, ha Gulácsi Péter Marco Rossi döntését is megnehezíti

a szeptemberi visszatérése óta a kispadról nézte a Bundesliga-meccseket, onnan láthatta azt, ami itthonról is szemet szúrt: Janis Blaswich sorozatosan hibázott a Lipcse mérkőzésein.

Janis Blaswich helye megkérdőjeleződött a Lipcse kapujában, Gulácsi Péter harcra kész. Fotó: EPA/Andrej Cukic

A német kapus az őszi szezon utolsó öt Bundesliga-fordulójából háromban is gólt eredményező hibát követett el, s volt ezek között látványos potyázás is. November végén a Wolfsburg ellen inoghatott meg Blaswich önbizalma, aki a tizedik percben egy gyenge fejes után nem tudta megfogni a labdát, a saját kapujába ejtette azt. Azon a meccsen végül ki is kapott 2-1-re a Lipcse.

Ezután Blaswich a Dortmund (3-2) és a Hoffenheim (3-1) ellen is hibázott, de szerencséjére ezek a gólok „belefértek”, a Lipcse azok ellenére is győzni tudott. Blaswich visszaesését az osztályzatok is alátámasztják, a szezon első felében erős hatosokat és heteseket gyűjtött, november óta viszont inkább gyenge hatosokat és ötösöket kap.

Király Gábor: Gulácsi a télen teljesen utolérheti magát

Időközben a tavaly őszi keresztszalag-szakadásából felépült Gulácsi két Német Kupa-meccsen és a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, a Young Boys ellen újra védett az ősszel. Különösen az utóbbi mérkőzésen bizonyított, volt nagy bravúrja is, amikor egy léc alá tartó fejest hárított.