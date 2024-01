Chema előre megmondta: Az Európa-bajnokság csak most kezdődik!

– Büszkék lehetünk a fiúkra. Százszázalékos játékról beszélünk, tudom, hogy ilyen nincs, nem lehetséges, de szerintem ma több mint száz százalékot teljesítettek – nyilatkozta elégedetten Chema Rodriguez, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sportnak az Izland ellen 33-25-ös győzelem után. Majd arról beszélt, kiállítása miatt megváltoztatták az eltervezett játékot, többet egy egyeztek a játékost, ami nagyon bejött. Ez is szép és igaz, de Chema legtalálóbb mondatát később Ancsin Gábor idézte.

Az Izland elleni győzelem Eb-aranyat még nem ér, de azért előkerült a magyar zászló. Fotó: Czeglédi Zsolt

– Mindenki hozzátette a magáét. Mindenki úgy küzdött, mintha ez lett volna az utolsó mérkőzés, de Chema is elmondta a meccs előtt, az Európa-bajnokság csak most kezdődik – fogalmazott Ancsin Gábor. Aztán kicsit óvatosabban folytatta: – Most kell nagyon észnél lennünk. Ezt a munkásruhát, amit felvettünk, ezt ugyanígy vinni kell tovább. Ha így küzdünk egymásért, elérhetjük a céljainkat.

Imre Bence belenézett az izlancdi arcokba

A mérkőzésnek több hőse volt, az egyik mindenképpen Imre Bence, aki első világbajnoki mérkőzésén szinte hibátlanul játszott és négy gólt is dobott. A 20 éves jobbszélső, ahogy illik, először is – csakúgy, mint Ancsin – megköszönte a fergeteges szurkolást, majd kicsit pimaszul így folytatta a nyilatkozatát.

– Ritkán nézem az ellenfél arcát mérkőzés közben, de most azt láttam az izlandiakon, hogy erőlködés és tanácstalanság van az arcukon – jegyezte meg, majd kiemelte Palasics szenzációs védéseit és a csapategységet.

Hanusz Egon: Minden tervünket meg tudtuk valósítani

Hanusz Egon Szerbia ellen kimaradt, de Izland ellen öt góljával – Szita Zoltán mellett – a magyar válogatott legeredményesebb játékosa volt. Az irányítót teljesen magával ragadta a csapat játéksa

– Nem nagyon emlékszem, mi történt, annyi megvan, hogy nyertünk – bökte ki őszintén. – Amit elterveztünk, azt meg is tudtuk valósítani, nem úgy mentünk bele, hogy megvan a továbbjutás és lesz ami lesz.

Hanusz szerint minden taktikai húzás bejött. A védekezés megadta a stabilitást, Bánhidi kiállítása után támadásban pedig tudtak váltani és bejött a kétirányitós játék is, továbbá meg tudták aladályozni az izlandiak legnagyobb fegyverét, a lerohanást

Itt a középdöntő pontos menetrendje

A középdöntőben a magyar válogatott először a Spanyolországot az egymás elleni döntetlennel kiverő Ausztriával játszik. Íme, mieink teljes programja:

január 18.: Magyarország–Ausztria

január 20.: Magyarország–Horvátország

január 22.: Magyarország–Németország

január 24.: Magyarország–Franciaország

A középdöntő I. csoportjának állása: 1. Magyarország 2 pont (33-25), 2. Franciaország 2 (33-30), 3. Horvátország és Ausztria 1-1 (28-28), 5. Németország 0 (30-33), 6. Izland 0 (25-33).

Borítókép: A magyar kézilabda-válogatott az Izland elleni győzelmet ünnepli (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)