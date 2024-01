Chema Rodríguez családról, őrültekről és olimpiai esélyekről beszélt

Most következhet a március 14– 17. között esedékes olimpiai selejtezőtorna, amelyen kiharcolhatja a párizsi szereplése a magyar válogatott.

– Nézd meg, milyen csapatoknak nincs már esélyük kiharcolni az olimpiai szereplést: Szerbia, Hollandia vagy Izland már biztosan nem lesz ott a játékokon, míg mi megharcolhatunk a helyünkért. Ez már önmagában nagy dolog, és nem mondok újdonságot azzal, hogy az olimpiai selejtezőben sem mi leszünk a favoritok – jelentette ki Chema.

Chema Rodríguez: Három borzasztó nehéz meccs jön

Mivel Egyiptom megnyerte az Afrika-bajnokságot, a magyar válogatott a hármas számú csoportba került a selejtezőkön, ahol Norvégiával, Portugáliával és Afrika bronzérmesével, Tunéziával kell megküzdenie a Párizsba vezető első két helyért.

– Itt van a nyakunkon a torna, nincs sok időnk készülni, de készen kell állnunk, mert három borzasztó nehéz meccs vár ránk – tekintett előre a kapitány. – Norvégia mindig nehéz ellenfél, akármilyen felállásban játszik is, Portugáliát pedig jól ismerem, már most is nagyon jók, de jön fel néhány olyan játékosuk, akik hamarosan a legjobbak közé viszik a válogatottat. Tunézia sem lesz könnyű ellenfél, de ahogy eddig, most is úgy futunk neki egy sorozatnak, hogy kizárólag az első meccsre koncentrálunk.

Borítókép: Chema Rodríguez vezetésével az ötödik helyen zárta az Eb-t a magyar válogatott (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)