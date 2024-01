Lehetett volna kispap vagy olimpikon, de az autósport magyar legendája lett

A népszerű Dávid Sándort az Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) azért tüntette ki, mert a szövetség elnöksége így fejezte ki háláját a szeretett sportáguk népszerűsítésében végzett felbecsülhetetlen értékű munkásságáért. Mint írják, munkásságával kapcsolatban egyetlen jelző használata sem lehet túlzó, hiszen cikkeinek, könyveinek, televíziós közvetítéseinek köszönhetően generációk egész sora szerette meg a technikai sportokat, azon belül például a ralit és a Formula–1-et.

Dávid Sándor az otthonában fogadta Szujó Zoltánt. Fotó: Dudás Endre/Száva-Nagy Zsolt/MNASZ

Dávid Sándornak fontos szerepe volt abban, hogy a hazai autósport hivatalosan is elismert sportág lett. Bábáskodott az első sportági szakszövetség, a MAMSZ megalakulásánál, aktívan tett azért, hogy az F1-versenyeket idehaza is közvetítse a televízió, ott volt a Hungaroring megszületésénél, és dolgozott azon, hogy az F1 naptárába Magyarország is bekerüljön.

A lapunknak 2022-ben adott nagyinterjúban Dávid Sándor elmesélte, hogy a szülei kispapnak szánták, ám a háború közbeszólt. – Volt egy óhaj, hogy kispap legyek. A háború után ebből nem lett semmi. Semmiből nem lett semmi – elevenítette fel.