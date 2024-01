Djokovics történelmet írhatott volna, de: „El akartam veszíteni azt a játékot”

Djokovics egyre inkább belelendül az Australian Openen. A második fordulóban még akadozott a szerb világelső játéka, a harmadikban már magabiztos volt, a nyolcaddöntőben pedig elképesztő dominanciát mutatott a 19. helyen kiemelt Mannarino ellen. Djokovics az első két szettben mind a hat bréklabdáját kihasználta, az adogatásaiban nem hibázott, s máris 6:0, 6:0-ra vezetett. A harmadik játszmában is 1:0 volt neki, amikor Mannarino először tudott hozni egy játékot a meccsen.

Novak Djokovics népszerű Melborurne-ben. Fotó: EPA/Mast Irham

– Az első két szett a legjobb volt, amit az utóbbi időben játszottam – árulta el Djokovics, akit a BBC idézett. A szerb kitért az első elvesztett játékra is: – Nagyon szerettem volna elbukni azt a játékot, mert a stadionban egyre csak nőtt a feszültség. Le kellett ezt hűtenem, hogy a feladatomra koncentrálhassak és lezárjam a meccset. Nagyszerűen játszottam az elsőtől az utolsó pontig.

Djokovics lehetett volna 1993 óta az első a Grand Slam-tornákon, aki három hibátlan szettel jut tovább, az Australian Openen pedig a valaha volt első, Melbourne-ben soha nem történt ilyen. Történelmet végül nem írt a szerb, de így is csak 1 óra 46 percre volt szüksége a továbbjutáshoz.

Novak Djokovics betegsége már a múlté

A tizenegyedik Australian Open-diadalára hajtó Djokovics az első két fordulóban meglepő módon veszített játszmákat, bár utólag kiderült, hogy betegséggel is küzdött. Problémái már a múlté, nemcsak a játéka, hanem az elmondása alapján is: – Az elmúlt néhány nap nagyon jól telt, az egészségi állapotom és a tenisz szempontjából is pozitívan alakultak a dolgok, elégedett vagyok azzal, ahol jelenleg tartok.

Borítókép: Novak Djokovics menetel az újabb Australian Open-diadal felé (Fotó: EPA/Mast Irham)