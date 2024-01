Jürgen Klopp ilyen ember – mik ki nem derülnek a Liverpool edzőjének múltjából!

– 2016-ban bejutottunk az Európa-liga döntőjébe, de Bázelben 3-1-re kikaptunk a Sevilla csapatától. A mérkőzés után mindannyian teljesen magunk alatt voltunk, senkinek nem volt kedve semmihez, de összegyűltünk egy partira. És egyszer csak azt láttuk, hogy Klopp elsőként felment a táncparkettre, elkezdett egyedül táncolni, majd mindegyikünkhöz odajött, és egyesével rávett bennünket, hogy csatlakozzunk hozzá. Számomra ez hihetetlen volt, de ő ilyen ember, ilyen pozitív személyiség. Ő már a következő meccsre gondolt, a következő feladatra. Ha pedig te mindent kiadsz magadból, akkor ő mindig melletted lesz és támogatni fog. A futballban lehetnek nehéz időszakok, de mindig előre kell nézned – fogalmazott Kolo Touré.

Jürgen Klopp és Kolo Turé Forrás: X/ Empire of the Kop

A 2015/16-os szezon Jürgen Klopp debütálása volt a Liverpool kispadján, a csapat bejutott a Ligakupa és az Európa-liga döntőjébe, de mindkettőt elveszítette.

Kolo Touré arról is beszélt, hogy Klopp sokat követelt.

Klopp mindig mindekivel tisztelettel bánt

– Amikor megérkezett hozzánk, rögtön nagyon kemény munkára fogott bennünket, és rengeteget kellett futnunk. Az edzéseinek olyan nagy volt az intenzitása, hogy a legtöbb játékos, köztük én is, nehezen vettük fel a tempót. Nagyon jó volt, hogy egyénileg is foglalkozott velünk. Mindig mindekivel tisztelettel bánt, mindenkit támogatott, így még azok a játékosok is kedvelték, akik nem kerültek be a kezdőcsapatba.

A csapat összekovácsolódott, és ez, valamint Klopp pozitív szemlélete meghozta a nagy eredményeket is. A Pool a Bajnokok Ligájában (2019), a Premier League-ben (2020), az FA-kupában (2022) és a Ligakupában (2022) is a csúcsra jutott, nyert klub-világbajnokságot (2019) és európai Szuperkupát (2019), angol Szuperkupát (2022), jelenleg pedig immár Szoboszlai Dominikkel a soraiban vezeti a Premier League tabelláját, a Ligakupa elődöntőjében pedig 2-1-es előnyről várja a Fulham elleni visszavágót.

Borítókép: Jürgen Klopp (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)