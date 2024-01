A kapitány vallomása: Veszíteni lehet, de nem borzasztó játékkal

Az Eb-szereplés egyértelmű csalódás, de még nem szállt el végleg az esély, hogy Mihók Attila és Cseh Sándor együttese kvalifikálja magát a tornára. A februári dohai világbajnokságon két kvótát osztanak ki.

– Meg kell találnunk az utunkat, rájönni, hogy mi hiányzott. Mindenkinek össze kell szednie magát, beleértve engem is, mert nem voltam elégedett a teljesítményemmel. Magamtól is többet várok, ahogy a csapat és mindenki más is többet vár tőlünk. Ez a csapat tud jól játszani. A rosszabb periódusaimban engem sokszor biztattak azzal, hogy nem felejtettem el játszani. Ezt a csapatról is így gondolom. Meg kell találnunk a módját, hogy az emberelőnyös helyzetekben észrevegyük egymást, hogy a legjobb döntéseket hozzuk meg a védekezéseknél, a blokkok a helyükön legyenek. Nagyjából egy hónapunk van a világbajnokság negyeddöntőjéig, ezt az időt nagyon hasznosan kell eldöntenünk – folytatta a spanyol Mataro klasszisa. Végezetül kiemelte:

– Kicsit úgy érzem, rá is görcsöltünk erre. Ez látszódott a teljesítményünkön, a döntéseinken. Lehetünk csalódottak, de van még egy világbajnokság, ahol elérhetjük azt, amit szeretnénk, vagyis az olimpiai kvótát. Nem tudunk mást tenni, csak edzeni és hinni egymásban.

Borítókép: Keszthelyi-Nagy Rita (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)