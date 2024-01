A Liverpoolnál is remekül beválik a ferencvárosi „recept”

Féltávnál jóval előrébb a Liverpool, mint tavaly

Még egy teljes idény nem telt el, egyértelmű kijelentéseket nem tehetünk, mindenesetre féltávnál járva egyértelműen jobb helyzetben van a Liverpool, mint tavaly ilyenkor. A középpálya jobban szűr, a védelem így kevésbé van kiszolgáltatva az ellenfelek csatárainak, a Premier League-ben ennek is köszönhetően héttel kevesebb gólt kaptak, mint tavaly húsz forduló elteltével. Ugyanennyivel többet is lőttek a Vörösök, a pontjaik száma pedig tizenkettővel emelkedett, és a decemberi meccsdömping elteltével három ponttal megelőzve a második Aston Villát a bajnokság éllovasai.

Tavaly ilyenkor már hét vereségnél tartottak, most csak egynél, és ha a VAR-szoba dolgozói nem bal lábbal kelnek fel a Tottenham elleni mérkőzés napján, akkor talán nulla lenne ez a szám, hiszen a Liverpoolból két játékost is kiállított akkor a játékvezető, valamint egy érvényes góltól is megfosztotta Szoboszlaiékat – utóbbi egyértelműen a videózást végző szakemberek számlájára írható.

A PL-ben való szárnyalás mellett a kupasorozatokban is jól szerepel eddig a Liverpool. A Bajnokok Ligája csoportjában tavaly a Napoli mögött második lett Klopp gárdája, majd a nyolcaddöntőben azonnal kiesett a Real Madrid ellen. Az Európa-ligában most simán nyerte a csoportját, és a fogadóirodák szerint az angoloknak van a legnagyobb esélyük a végső győzelemre is. Ugyanez igaz a ligakupára is, ahol legutóbb szintén a nyolcaddöntőben pottyant ki a vörös alakulat. Idén a négy között a Fulhammel vív meg a Liverpool, míg a másik elődöntőben a Chelsea és a Middlesbrough csap össze. Az FA-kupáról egyelőre nem nyilatkozhatunk, ott vasárnap, a harmadik fordulóban az Arsenal ellen mutatkozik be a csapat, amely 2023-ban itt is a legjobb tizenhat között vérzett el.