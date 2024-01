„Egy nyafogó bohóc, akit mindenki kiröhög” – az UEFA elnöke Romániába üzent

Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin nem tűri meg az ellenlábasait, legalábbis erre utal az, ahogyan az egyik legnagyobb kritikusáról fogalmazott a The Guardian interjújában. A szlovén sportvezető szavai a nemzetközi sajtóvisszhangok szerint egyértelműen a Román Labdarúgó-szövetség elnökére, Razvan Burleanura vonatkoznak, aki állítólag Ceferin tisztségére pályázik.

Az UEFA elnöke kemény szavakkal üzent Romániába (Fotó: EPA/Mohammed Badra)

– Van egy bohóc az egyik tagszövetségben, aki naponta felhívja a többi szövetséget és a médiát, hogy arról nyafogjon, éppen milyen összeesküvést szőttünk – fogalmazott Ceferin a The Guardian interjújában. – Mindezt anélkül teszi, hogy bármilyen konkrétumot is elárulna rólam vagy az UEFA vezetőségéről. A tagszövetségektől értesültünk a viselkedéséről, ők is csak kiröhögik az akcióit.

Ceferin 2016 szeptembere óta vezeti az UEFA-t, az első alkalommal az eltiltott és a tisztségről 2016 májusában lemondó Michel Platini utódjaként lett az európai szövetség első embere. Azóta már kétszer újraválasztották, először 2019-ben, majd tavaly, mindkét alkalommal ellenjelölt nélkül. A jelenlegi megbízatása négy évre, tehát 2027-ig szól.

Korábban a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor volt Ceferin alelnöke az UEFA-nál, ám őt tavaly nem lehetett újraválasztani, mert a nemzetközi szövetség, a FIFA európai alelnöke lett, egyszerre pedig nem tölthette be mindkét pozíciót.

Borítókép: Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke (Fotó: EPA/Mohammed Badra)