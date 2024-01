Messi még a 2026-os vb-n is futballozhat a szövetségi kapitány szerint

Mindenki úgy gondolta, hogy a 36 éves Lionel Messi pályafutása a levezető szakaszába érkezett, amikor tavaly nyáron a PSG-ből az Egyesült Államokba, az Inter Miamiba igazolt. Ennek ellenére az argentin kapta meg a legutóbbi Aranylabdát és őt választotta meg a FIFA is az elmúlt év legjobb játékosának, noha a 2022-es katari vb megnyerése óta Messi gyakorlatilag nem sok mindent tett le az asztalra.

Lionel Messi az Inter Mimai edzésén (Fotó: EPA/Cristoal Herrera-Ulashkevich)

A történet pedig tovább folytatódhat. Nemrég arról lehetett hallani, hogy Messi ott akar lenni idén nyáron a párizsi olimpián, ráadásul a válogatottal a Copa Américára is készül címvédőként. Most pedig Lionel Scaloni szövetségi kapitány arról beszélt, hogy szerinte Messi a következő, 2026-os vb-n is játszhatna még.

– Nem lennék meglepve, ha Messi a 2026-os világbajnokságon is ott lenne az argentin válogatottban, játékosként persze – nyilatkozta Scaloni a Marcának, amely alapján az Origó idézte. – Ha csak a fizikai állapotát nézem, nincs bennem semmi kétség, hogy ott lesz. A mentális kérdés már egészen más. Erről neki kell döntenie, hogy bírja-e fejben még, de szerintem meg tudná oldani ezt a feladatot. Egy biztos, nem a kor számít majd, nem az dönt, hogy Messi 2026-ban hány éves lesz.

Messi korábban kijelentette, nem lesz több vb-je

Messi egyébként a 2026-os vb idején már 39 éves lesz. A katari vb döntője előtt – talán pont a kora miatt – határozottan kijelentette, hogy az volt az utolsó világbajnoksága. – Igen, biztosan ez lesz az utolsó vb-m. Túl sok év van a következőig, a mostani a lehető legjobb befejezés – szögezte le akkor Messi, és igaza volt, hiszen a franciák ellen megnyert döntőben végre megszerezte a régóta vágyott vb-aranyat.

Ugyanakkor abban van logika, hogy Messi ott legyen a következő vb-n is, amelyet Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok közösen rendez, mivel az argentin jelenleg az amerikai bajnokság, az MLS legnagyobb sztárja. Messi szerződése viszont csak 2025 végéig szól az Inter Miamival, tehát ha kitartana a következő vb-ig, még egy szezont vállalnia kellene.

