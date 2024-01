Kevésen múlott, hogy az Eb-bronzmeccsen nem a kapusedző védett

A kereten betegséghullám söpört végig, Fekete Gergő emiatt nem is játszott kedden, de a kapusok miatt is főhetett feje, mert a hétfői edzésen sérülés, illetve betegség miatt Gyapjas Viktor és Bányai Márk sem védett, helyettük Gárdonyi András kapusedző ugrott be.