Nem volt könnyű, de a Liverpool magyarja Klopp mellől élvezhette a döntőt

Legutóbb Bogdán Ádám volt benevezve magyarként az angol Ligakupa döntőjébe, most követheti őt, ha vasárnapig felépül, a közös pont pedig Jürgen Klopp és a Liverpool. No meg az, hogy a maguk idejében mindketten látványos teljesítménnyel mutatkoztak be a Ligakupában: Szoboszlai szeptemberben bombagóllal a Leicester City ellen, Bogdán meg 2015 őszén egy tizenegyespárbaj hőseként.

A Liverpool volt magyar kapusa, Bogdán Ádám nagy dolognak tartja, hogy Klopp csapatában kupadöntőn vehetett részt. Fotó: Mirkó István

– Rögtön az első meccsünkön tizenegyesekkel jutottunk tovább a Carlisle United ellen, én akkor mutatkoztam be a Liverpoolban, és háromszor védeni tudtam a párbajban, szóval nekem elég jól indult a Ligakupa – elevenítette fel lapunknak Bogdán a 2015–2016-os idényt. – Utána a Bournemouth ellen 1-0-ra nyertünk, majd a negyeddöntőben 6-1-re kiütöttük a Southamptont, amelynek a védelmében a Liverpool mostani csapatkapitánya, Virgil van Dijk is játszott, és egy másik későbbi liverpooli sztár, Sadio Mané fejelte nekem a gólt.

Klopp 2016-ban más döntést hozott, mint most

A nagy csapatok edzői gyakran a cserekapusnak adnak lehetőséget a Ligakupában, így van ez most a Liverpoolnál is, amelynek a kapuját nem Alisson védte a fináléig vezető úton, hanem Caoimhín Kelleher, és a Chelsea elleni döntő a brazil sztár sérülésétől függetlenül is az övé lenne. Klopp az első liverpooli idényében azonban másként döntött, és hiába védett a Liverpool első három párharcában Bogdán, a Stoke elleni elődöntőben és a Manchester City elleni fináléban már Simon Mignolet kezdett a Ligakupában is.

– Nem éltem meg jól, nyilván nehéz volt elfogadni a helyzetet – ismerte el Bogdán. – Annyi előzménye volt, hogy nem sokkal korábban Klopp megadta nekem a lehetőséget a Watford ellen a Premier League-ben, és azon a meccsen, mondjuk úgy, nem voltam a legstabilabb, ahogy a csapat sem. Így aztán amikor jött a Ligakupa-elődöntő, majd három napra rá az FA-kupa még korai szakaszában az Exeter elleni meccs, Klopp az adott pillanatban fontosabbnak tűnő Ligakupában másban bízott, és én helyette az FA-kupában védtem.