Micsoda átváltozás, rá sem lehet ismerni Bognár Györgyre!

Paksi változás: kevesebb helyzet, jobb védekezés

Bognár György arról is beszélt, a Paks annak is köszönheti az őszi sikereit, hogy kicsit másképp játszott, mint korábban.

– Kevesebb helyzetet dolgozunk ki, mert bár két ékkel játszunk többnyire, pozíciós centerünk csak Böde Dániel van, aki fent meg tudja tartani a labdákat, illetve jól érkezik a kapu elé. Inkább elmozgó csatáraink vannak, Könyves Norbert, Hahn János, Skribek Alen és ilyen volt Beke Péter is. Érdekes módon ebből kevesebb helyzetet alakítunk ki, mert hiába érkeznek beadásaink ugyanolyan számmal jobbról is, balról is, nincsen érkező centerünk, aki jól fejel.

A védekezésünk azonban sokkal hatékonyabb lett, Szappanos Péternek meccsenként egy-két bravúrja mindig volt, ami az eredmény alakulása szempontjából jó időben jött. A legnagyobb értéke viszont, hogy jól irányít hátulról.

Ebből adódóan kevesebb a helyezkedési hibánk még úgy is, hogy továbbra is nyílt játékot játszunk többnyire az ellenfél térfelén. Így az a kontraszt megmaradt, hogy kevesebb gólt lövünk, de kevesebbet is kapunk – jellemezte a csapatát Bognár György, külön kiemelve, hogy Böde Dániel továbbra is fontos, hasznos tagja a csapatának, ám már inkább csak egy félidőt, netán fél órát tud magas intenzitáson futballozni.

Téli játékosmozgás a Paksnál Érkezett: Tóth Barna (Kecskemét). Kölcsönből visszatért: Kocsis Bence (Budafok).

Távozók: Beke Péter (Nyíregyháza), Bőle Lukács (Mezőkövesd), Temesvári Attila (Nyíregyháza). Kölcsönbe távozók: Gyurkits Gergő (Siófok), Földi Dominik (Szeged), Hegedűs János (Siófok), Nagy Richárd (Szeged).

Borítókép: Nem a Mikulás érkezett meg késve Paksra, Bognár György eresztett szakállt a télen (Fotó: Makovics Kornél)