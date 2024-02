Csak a matek? Íme, a Fradi megoldhatatlan problémája

– Csalódott vagyok, de el kell ismerni, hogy a jobb csapat jutott tovább, az Olimpiakosz nagyon erős meccset játszott – így értékelt rögtön a lefújást követően Dejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője. S ugyanebben a szellemben nyilatkozott a Fradi több játékosa, sőt a klub elnöke, Kubatov Gábor is.

Ezúttal Varga Barnabás sem tehetett csodát. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Köszönöm mindenkinek ezt a fantasztikus utazást. Sajnos a jobbik csapat nyert. Gratulálunk az Olimpiakosznak a továbbjutáshoz” – írta a Facebook-oldalán Kubatov Gábor.

Igen, a két mérkőzés alapján nem lehetnek kétségeink, a jobbik csapat jutott tovább. Nem is ez a kérdés, hanem az:

miért jobb csapat az Olimpiakosz, mint a Ferencváros?

A magyar labdarúgás sikerei az elmúlt években elkényeztették a szurkolókat. A magyar válogatott zsinórban harmadszor is kijutott az Európa-bajnokságra, csapata megerősítette a helyét a Nemzetek Ligája A osztályában, a Ferencváros pedig zsinórban a negyedik évben is elérte valamelyik európai kupasorozat főtábláját, szerepelt a Bajnokok Ligájában is, idén másodszorra pedig a csoportból is továbbjutott.

És a görögök?

Már húsz éve annak, hogy Görögország megnyerte a 2004-es Európa-bajnokságot. Azóta több generációváltáson vannak túl a görögök is, s az újak nem mérhetők a régiekhez. A görög válogatott lemaradt a 2016-os és a 2020-as (2021-ben megrendezett) Eb-ről is, az idei tornára sem jutott ki egyenes ágon, még vár rá a pótselejtező (az elődöntőben előbb Kazahsztán ellen), továbbá világbajnokságon sem járt 2014 óta.