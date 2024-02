Nyolcvan éve halt meg az első Grand Prix magyar győztese

Példakép

Februárban egy másik évfordulóra is emlékezik a magyar autósport. 9-én lett volna 62 éves a formaautózás nagy ígérete, Kesjár Csaba. Nem tudjuk, mennyiben inspirálta Szisz Ferenc győzelme, de ő volt az első magyar, aki Formula–1-es autót vezetett, amikor az 1987-es Magyar Nagydíj hétvégéjén tesztelhetett a Zakspeed csapatban. Sok más autóversenyzőhöz hasonlóan a gokartban kezdte pályafutását, ahol sorra szerezte a bajnoki címeket. 1982-ben versenyzett először formulaautóval, 1986-ban már az osztrák Formula Ford bajnokságban lett bajnok. Egy évvel később a német Formula–3-as bajnokságban a legjobb eredménye egy negyedik helyezés volt. Egyre többen látták úgy, hogy reális esélye lenne bekerülni a Formula–1 mezőnyébe, azonban 1988. június 24-én egy németországi edzésén műszaki hiba miatt kétszáz kilométer/órás sebességgel a falba vágódott, és életét a gyors orvosi segítség ellenére sem sikerült megmenteni. Halála óriási megdöbbenést váltott ki nem csupán Magyarországon, de a világ autó­sportjában is. Mészáros Sándor, a Formula.hu szakírója szerint Franz Tost egykori autóversenyző, csapatfőnök is úgy vélte, hogy Kesjár Csaba eljuthatott volna a királykategóriába. 1992 óta Budaörsön általános iskola viseli a nevét, mivel az intézmény szerint példaképe lehet azoknak a fiataloknak, akik szorgalommal és kitartással érik el azokat a kimagasló eredményeket, melyeket mások tehetségüknél fogva eredendően megkaptak.