Gera Zoltán elmondta, miért váltott

Hétfőn mi is beszámoltunk róla, hogy a háromszoros magyar bajnok és ötszörös kupagyőztes, korábban Angliában is futballozó, majd játékos-pályafutása után a magyar U21-es labdarúgó-válogatottat irányító Gera Zoltán a másodosztályban szereplő Vasashoz szerződött. A 44 éves tréner most elmondta, miért döntött így.

A két munka nem összehasonlítható

– Egy ideje már foglalkoztatott a gondolat, hogy az utánpótlás-válogatottnál szerzett tapasztalataimat egy klubcsapatnál is hasznosítsam. A közelmúltban történtek már megkeresések, azonban most, a Vasas irányítása egy olyan lehetőségnek tűnt a számomra, amelyet meg akartam ragadni – mondta a Vasas FC honlapjának Gera, aki kedden megtartotta első edzését Angyalföldön. – Nagyon várom a közös munkát, össze sem lehet hasonlítani egy nemzeti együttes irányításával. Sorra jönnek a mérkőzések, nincsenek több hónapos szünetek, ez a fajta légkör és körforgás pedig már hiányzott az életemből. Most éreztem elérkezettnek az időt a váltásra, és bár komoly a feladat, hiszen egyértelműen a feljutás kiharcolása a cél, képesnek tartom rá a csapatot. Játékosként is szerettem a kihívásokat, sosem hátráltam meg, lelkes vagyok az előttünk álló időszakot illetően. Megtisztelő, hogy a Vasashoz kerültem, és ezt nem udvariasságból mondom, tényleg így érzem. Remélem, hogy sok közös siker vár ránk.

Egy pontra a feljutástól

Gera Zoltán a harmadik helyen állva veszi át a Vasast. A budapesti csapat az NB II eddigi 22 fordulójában 41 pontot szerzett, ezzel hátránya 12 pont a listavezető Nyíregyháza, viszont csak egy a második helyet elfoglaló ETO FC Győr mögött. Az idény végén a másodosztály első két helyezettje jut fel az élvonalba.

Borítókép: Gera Zoltán új kihívás előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)