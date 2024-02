„Isten mindent lát” – a Real Madrid sztárjának kárörvendő üzenete a játékvezetőnek

Luka Modric bombagóljával nyerte meg a gyengélkedő Sevilla elleni rangadót a La Ligában éllovas Real Madrid. Simább is lehetett volna a meccs, ám a királyi gárda korai gólját érvénytelenítették, és több játékvezetői ítéletet is kifogásoltak a madridiak a meccsen. Toni Kroos például egy ízben tőle szokatlan módon üvöltözött a játékvezetővel, amiért sárga lapot is kapott. Az általában jéghideg németet volt csapattársának, a sevillai Sergio Ramosnak kellett lefognia.

A Real Madrid sztárja nem volt kibékülve a játékvezető ítéleteivel. Fotó: EPA/Ballesteros

Kroos – aludva egyet-kettőt a történtekre – sem lett sokkal nyugodtabb, a Marca idézte a kemény szavait, amelyekkel élesen bírálta a játékvezetőt, Isidro Diaz de Merát, aki egyébként megsérült a meccsen, így egy idő után a tartalékbíró állt be a helyére.

Ha Kroos és Ancelotti lapot kap, ott valami nem stimmel

– Nem szeretek a játékvezetőkkel foglalkozni, általában nem is teszek ilyet, de ami sok, az sok – fogalmazott Kroos. – Az egész első félidőben olyanokat fújt be ellenünk, amik nem is voltak szabálytalanságok. Ellenem lefújt egy olyan esetet, amikor egy méterre voltam az ellenféltől. Ez őrültség volt. Láttam, hogy a srác csak össze akart ütközni velem, ezért eltávolodtam tőle, nem is értem hozzá, de a játékvezetőt ez nem érdekelte. Isten azonban mindent lát, aztán a bíró megsérült.

A német válogatottba visszatérő Kroos tehát ironikusan isteni büntetésnek tartja a bíró sérülését, majd megjegyezte: – A tartalék játékvezető sokkal jobb volt, ő jó munkát végzett. Valahol azt olvastam, hogy ha egy meccsen Toni Kroos és Carlo Ancelotti is sárga lapot kap reklamálásért, akkor ott valami nincsen rendben.

Borítókép: Toni Kroos magából kikelve dühöngött a Sevilla ellen (Fotó: EPA/Ballesteros)