Lekerült Jürgen Klopp híres tiltólistájáról Szoboszlai Dominik

Régi hagyomány, hogy a Liverpool játékosai a meccsek előtt megérintik a stadionjukban a „This is Anfield” feliratot, amelyet még a klub legendás skót menedzsere, Bill Shankly szereltetett fel, hogy ezzel emlékeztesse a futballistákat, milyen különleges helyen játszanak az Anfield Roadon. Jürgen Klopp szigorú szabályt hozott, és csak azoknak a játékosoknak ad engedélyt erre, akik már legalább egy trófeát szereztek a Liverpool színeiben. Így a tavaly nyáron szerződtetett sem gyakorolhatta a hagyományt.

Klopp és Szoboszlai együtt küzdenek a Liverpool sikeréért. Fotó: EPA/Adam Vaughan

– Ez a tisztelet jele. Megérintettem, amikor a Borussia Dortmund edzője voltam, de kikaptunk 4-0-ra – emlékezett Klopp egy 2010-ben lejátszott felkészülési mérkőzésre, amikor még ellenfélként először találkozott ezzel a híres felirattal.

Vasárnap a Chelsea elleni döntőben a Ligakupa megnyerésével Szoboszlai és több más, nemrég igazolt csapattársa is lekerült Klopp tiltólistájáról, így mostantól ők is megérinthetik a „This is Anfield” feliratot – számolt be róla a Ripost. Szoboszlai mellett Darwin Núnez, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Endo Vataru, Ryan Gravenberch, Jarell Quansah, Conor Bradley, Bobby Clark, James McConnell és Jayden Danns is most vívta ki magának a jogot a szertartásszerű hagyományban való részvételre.

Közülük többen már ma este, a Southampton elleni FA-kupa-nyolcaddöntőben (21.00, Spíler 1) gyakorolhatják a tradíciót, azt viszont továbbra sem tudni, hogy Szoboszlai mikor térhet vissza a pályára a sérülése után.

Borítókép: Jürgen Klopp Szoboszlai Dominiknak is engedélyt adhat (Fotó: EPA/Andy Rain)