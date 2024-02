Gránát helyett most csak egy éledező gyrosos várja a Fradit Pireuszban + videó

A Fradi eddig csak egyszer, 1996-ban az UEFA-kupa első fordulójában csapott össze az Olimpiakosszal, és az a párharc két fronton zajlott – a pályán és azon kívül. Ami a pályán történteket illeti, hazai pályán akkor 3-1-re nyert a Fradi, a pireuszi visszavágón a magyar csapatnak kedvező 2-2 lett az eredmény, gyakorlatilag háborús körülmények között.

A Fradi gólgyárosa, Varga Barnabás és Katona Bálint az Olimpiakosz elleni meccs előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„A mérkőzés napját megelőző edzésen a játékosok éppen a tizenegyeseket gyakorolták, amikor a görög szurkolók gránátokat lőttek közéjük, néhány a fejük mellett süvített el. Másnap a kivonulásnál aprópénzzel és öngyújtókkal dobálták meg őket, csak úgy sütött mindenkiből a feléjük áradó gyűlölet” – írtuk az 1996-os eseményeket felelevenítő cikkünkben.

Nos, most ehhez hasonló indulatok nem forrnak, sőt, mint az Origó helyszíni tudósításából kiderül, egyelőre nem mozgatta meg különösebben a helyieket a Fradi elleni meccs, amely 18.45-kor kezdődik az Olimpiakosz híres stadionjában. Néhány órával a kezdés előtt egy gyrosos és egy sétáló kutya volt a „főattrakció” a környéken, egyébként csak lézengenek az emberek a stadion melletti metróállomásnál is.

Igaz, most nincs különösebb előzménye a meccsnek, 1996-ban ugye az Olimpiakosz a budapesti vereségért, a szurkolóik pedig az utcán elszenvedett pofonokért akartak visszavágni. Most viszont nem a Fradival vannak elfoglalva a görögök, akik leginkább a saját sebeiket nyalogathatják, hiszen káosz van a klubnál, az elmúlt bő egy hétben sportigazgatót és vezetőedzőt is cserélt a bajnokságban is mindössze a negyedik helyen álló rekordbajnok.

Magára a meccsre azért 30-35 ezer szurkolót várnak.