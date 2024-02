Szinte fogolyként kísérték a felfegyverzett rendőrök a Fradi szurkolóit

A Ferencvárosnak semmi esélye sem volt. Egy mentálisan megrogyott csapat fogadta a nevek alapján roppant erős Olimpiakoszt. Kezdődött azzal, hogy az előző évben a Bajnokok Ligája csoportkörében a Real Madriddal, az Ajaxszal és a Grasshoppersszel harcoló magyar bajnok 1996 augusztusában bántóan könnyen elvérzett a Göteborg elleni BL-selejtezőn, a svédek az első meccset simán nyerték 3-0-ra, az Üllői úti visszavágón született 1-1 is csak felbőszítette a szurkolókat. A Fradi a bajnokságban nem szerepelt rosszul, az első négy forduló után három győzelem és egy vereség volt a mérlege.

Limperger Zsolt volt az Olimpiakosz elleni meccsek egyik hőse. Fotó: Mirkó István

Mégsem volt bocsánat az egy évvel korábban ünnepelt vezetőedzőnek, Novák Dezsőnek a BL-kudarc miatt. Szeptember 6-án lemondott a posztjáról, amit a Nemzeti Sportnak ezzel indokolt (a korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.): „Újra és újra megtaláltak, belém kötöttek, mocskoltak, sőt megfenyegettek.” A csapat kissé megzavarodott, mert másnap roppant gyenge meccsen 1-1-et játszott Csepelen, amit a sportlap úgy kommentált, hogy „Ennyire Novákkal is futotta volna”. Így érkezett el a Ferencváros az UEFA-kupa első fordulójában az Olimpiakosz elleni hazai mérkőzéshez szeptember 10-én, a megbízott edző, Mucha József vezetésével.

– Nekem Józsi már az utánpótlásban is edzőm volt, de a többiek is jól ismerték őt, ő is minket, és sikerült összekapnunk magunkat – emlékszik vissza a Fradi akkori egyik védője, Limperger Zsolt. – A görögök érezhetően lenéztek minket, mi pedig jó napot fogtunk ki, és 3-1-re nyertünk.

A mérkőzés lefújása után a pályán kívül folytatódott a görög–magyar csata – szó szerint. A ferencvárosi szurkolók egy része megtámadta az ellenfél drukkereinek a buszát, megdobálták kövekkel, személyi sérülés is történt. Ettől fogva mindenki előtt világossá vált, hogy a visszavágó kétfrontos harc lesz, ugyanis az Olimpiakosz játékosai fogadkoztak, Pireuszban legázolják a Fradit a továbbjutásért, a szurkolói pedig nyilvánosan bosszút esküdtek az őket ért atrocitásokért.

Novák tárgyalt az utódjaival

A következő napok is érdekesen teltek az Üllői úton: a lemondott Novák Dezső lett a szakosztály-igazgató, és ő tárgyalt a lehetséges utódjaival. igent mondott a felkérésre, ám szeptember 13-án az elnökség nagy meglepetésre egy másik klublegendát, a Németországban élő Varga Zoltánt nevezte ki vezetőedzőnek, Nyilasi csupán egyetlen szavazatot kapott. A Fradi a bajnokságban már Vargával győzte le otthon a Stadlert, idegenben a BVSC-t, majd a saját stadionjában sikeres főpróbát tartott a Haladás ellen az Olimpiakosz elleni visszavágóra, mindkét gólt Limperger Zsolt szerezte.