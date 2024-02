A Red Bull két rossz hírrel szolgált a riválisoknak az első tesztnapon

A Formula–1 bahreini háromnapos tesztjének nyitónapja két rossz hírrel szolgált a Red Bull üldözőinek: Adrian Newey nem felejtett el autót tervezni, Max Verstappen pedig autót vezetni. A háromszoros vb-győztes holland pilóta szinte végig vezetett és volt tegnap a leggyorsabb, és bár egy tesztnap alapján nem akarunk messzemenő következtetéseket levonni, a riválisok számára némiképp aggasztó lehet, hogy Verstappen 1,1 másodpercet vert a második Lando Norrisra (McLaren) és 1,2-t a harmadik Carlos Sainzra (Ferrari). Ráadásul problémákba sem ütközött a Red Bull, a pilóták közül Verstappen rótta a legszorgalmasabban a kilométereket, két és fél versenytávot, avagy 143 kört teljesített. Verstappenen kívül csak George Russell (Mercedes) maradt végig az autóban, a többi csapat mindkét versenyzőjét bevetette a nap során.

Közülük a tabellán tavaly hetedikként végzett Williams párosa, Alexander Albon és Logan Sargeant járt a legrosszabbul. Előbbi délelőtt gurult a pályára, de az ebédszünet előtt szűk fél órával megállt alatta az autó. Ez csapattársa délutánjára is hatással volt, Sargeant egy órára a garázsban ragadt, amíg a szerelők megoldották a problémát. De ezzel korántsem értek véget a megpróbáltatások: az amerikai versenyző ezután még háromszor tért vissza kényszerűségből a bokszutcába. Többek között a váltója is rakoncátlankodott, így Sargeant mindössze 21 kört tudott teljesíteni, és a Williams összességében is nagyon lemaradt a vetélytársakhoz képest: a britek csak 61 körig jutottak, míg a többi csapat egyike sem állt meg száz körig. A rekorder a Haas volt a maga 148 körével. Az amerikaiak egyelőre csak erre lehetnek büszkék, mert Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg a mezőny végén kullogott.

A csütörtöki – szintén 8-kor kezdődő – tesztnapon Lewis Hamilton (Mercedes) és Sergio Pérez (Red Bull) is autóba ül, akik a mezőnyből egyedüliként tegnap még nem jutottak szóhoz.

Az első tesztnap végeredménye 1. Max Verstappen (Red Bull) 1:31.344, 143 kör

2. Lando Norris (McLaren) +1.140, 73 kör

3. Carlos Sainz (Ferrari) +1.240, 69 kör

4. Daniel Ricciardo (RB) +1.255, 52 kör

5. Pierre Gasly (Alpine) +1.461, 61 kör

6. Lance Stroll (Aston Martin) +1.663, 54 kör

7. Charles Leclerc (Ferrari) +1.903, 64 kör

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +2.041, 77 kör

9. Oscar Piastri (McLaren) +2.314, 57 kör

10. Csou Kuan-jü (Sauber) +2.527, 63 kör

11. Logan Sargeant (Williams) +2.538, 21 kör

12. George Russell (Mercedes) +2.765, 122 kör

13. Cunoda Juki (RB) +2.792, 64 kör

14. Valtteri Bottas (Sauber) +3.087, 68 kör

15. Alexander Albon (Williams) +3.243, 40 kör

16. Esteban Ocon (Alpine) +3.333, 60 kör

17. Kevin Magnussen (Haas) +4.348, 66 kör

18. Nico Hülkenberg (Haas) +4.562, 82 kör

Borítókép: Max Verstappen nyitott az élen Bahreinben (Fotó: AFP/Anadolu/Ayman Yaqoob)