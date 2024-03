Kemény üzenet Robinhónak és Alvesnek: Ha az én lányommal teszik ezt…

Gyomorforgató tetteik miatt tért vissza a köztudatba Robinho és Dani Alves. A Real Madriddal és az AC Milannal spanyol és olasz bajnokságot nyerő Robinho és a Barcelonával minden elérhető trófeát besöprő Alves futballistaként elért érdemei már-már feledésbe merülnek, miután kiderült, hogy előbbi öt társával egyetemben megerőszakolt egy nőt 2013-ban Milánóban, utóbbi pedig 2022 decemberében követett el nemi erőszakot, miközben a felesége, Joana Sanz éppen az akkoriban elhunyt édesanyját gyászolta.

Felipe Melo azt szeretné, ha Dani Alves megfizetne a tettéért Fotó: Alberto Estevez

Alvest négy és fél év börtönbüntetésre ítélték az eset miatt, de fellebbezett, és egymillió eurós óvadék fejében a múlt héten kiengedték a fegyintézetből, ahol közel tizennégy hónapot töltött el. Robinho esetében azért húzódott idáig az ügy, mert az egykori csatárnak ugyan kilenc évre börtönbe kellett volna vonulnia, ám Brazíliának nincsen kiadatási egyezménye Olaszországgal, így eddig megúszta a büntetést. A napokban azonban letartóztatták, miután a dél-amerikai ország legfelsőbb bírósága úgy döntött, hogy Robinhónak hazájában kell letöltenie a büntetését.

Piqué és Melo is felszólalt Alves és Robinho ellen

A történtek miatt egykori csapattársaik is a két játékos ellen fordultak. Az egykori barcelonai Gerard Piqué a lehetségesnél is súlyosabb büntetést szabott volna ki Alvesre, míg most a brazil válogatottban 2009-ben és 2010-ben Robinho és Alves oldalán futballozó Felipe Melo kemény üzenetet fogalmazott meg kettejüknek.

– Van egy tizenöt éves lányom. Ha ezt tették volna vele, akkor nem hiszem, hogy még itt lennék és interjút adnék. Én hiszek abban, hogy tisztelnünk kell a többi embert, legyen szó nőkről vagy férfiakról. Meg kell fizetniük azért, amit tettek. És remélhetőleg ezekből az esetekből tanulnak mások is, hogy ne kövessenek el ilyesmit. Ez nagyon komoly dolog – mondta a Globo Sporte kérdésére a még negyvenévesen is aktív játékos, aki korábban a Juventusnál és az Internél is megfordult, ma a Fluminensét erősíti.