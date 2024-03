Arteta a City elleni rangadó előtt: Ezt kell tennie az Arsenalnak

Mikel Arteta három és fél éven keresztül segítette Pep Guardiola munkáját a Manchester Citynél, mielőtt vezetőedzői állást kapott volna az Arsenalnál. Az Ágyúsok vezetőedzője sok fortélyt ellesett mesterétől, és az előző idényben

közel állt hozzá, hogy le is győzze, de végül az Arsenal csak egy senki által nem kívánt címet gyűjtött be: a londoni alakulat állt a leghosszabb időn keresztül a Premier League élén anélkül, hogy végül bajnok lett volna.

A fővárosiak idén is felvették a kesztyűt a Manchester Cityvel, illetve idén a Liverpool is csatlakozott az aranyért folyó harcba, de veszítettek a lendületükből, és úgy tűnt, hogy kiszállnak a harcból. Aztán megtáltosodott Arteta együttese, futószalagon szállította a gólokat, és a két vetélytárs pontvesztéseit kihasználva az első helyre lépett elő. Így a 64 pontos Arsenal az élről várja a 63 pontos, ezzel csak harmadik Manchester City elleni vasárnapi rangadót (a Liverpool 64 ponttal a második).

Arteta szerint szintet lépett az Arsenal

Az előző idényben kicsúszott a kezükből a bajnoki cím, de Arteta szerint csapata már tapasztaltabb, magabiztosan várja az idény hajráját.

– Az előző szezonban több dolog is volt, ami hátráltatott bennünket. Többen megsérültek a Sporting elleni meccsen, és hiába voltunk addig jó passzban, rosszra fordult minden. Nem tudtuk tartani a lépést a Cityvel, mert folyamatosan győzött, egymás után tizennégy-tizenöt meccset nyert. Ez megmutatta, hogy milyen erős ellenféllel állunk szemben, és milyen szintre kell kerülnünk, mert ilyen magasra egy együttes sem tette korábban a lécet. Nagy lépéseket kell tennie egy csapatnak, hogy eljusson erre a szintre. Úgy gondolom, hogy mi nagyot léptünk előre az elmúlt két-három évben, és sokkal közelebb vagyunk a Cityhez. Most már teljesen el kell tüntetnünk a különbséget, és megpróbálni jobbnak lenni nála – fogalmazott az Arsenal vezetőedzője.

Nos, a két csapat legutóbbi két egymás elleni meccsén már jobbak voltak az Ágyúsok a címvédőnél. Augusztusban az Angol Szuperkupában, októberben pedig a Premier League-ben is legyőzték a világoskékeket. Most némileg megnehezíti a feladatot, hogy idegenben kell pályára lépniük, ráadásul Gabriel, és Gabriel Martinelli játéka is kérdéses a rangadó előtt. E téren a City sem áll jobban. A közelmúltban megsérült és Kyle Walker még nem bevethető, de Pep Guardiola legalább annyi jó hírrel szolgált, hogy állapota sokat javult és elmondása szerint Manuel Akanji is rendben van. A belgák válogatott meccseit kihagyó viszont játékra kész.

– Jó itt lenni – vezette fel az Arsenal elleni rangadót Guardiola. – Azok után, hogy mi történt tavaly (triplázott a Manchester City – a szerk.), eddig nagyszerűen alakult ez az idény a két trófeával (Európai Szuperkupa és klubvilágbajnokság – a szerk.), és még versenyben vagyunk a három legfontosabb kupáért. Most a Premier League utolsó tíz mérkőzése következik, szóval ez egy nagyon fontos időszak. Az éllovas ellen játszunk a saját szurkolóink előtt, és biztos vagyok benne, hogy a nézők hozzásegítenek majd minket ahhoz, hogy kihozzuk magunkból a lehető legtöbbet – bizakodott a Manchester City menedzsere.