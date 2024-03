Dejan Sztankovics bocsánatot kért, nemzetközi színvonalról beszélt

Dejan Sztankovics elégedett lehet. A Ferencváros zsinórban hetedik bajnoki meccsét is megnyerte, s a Fehérvár otthonában aratott 2-0-s siker egyben azt is jelentette, hogy a címvédő – néhány Paks mögött töltött fordulót követően – újra a tabella élére állt. Dejan Sztankovics a csapata mellett a játékvezetést is dicsérte a mérkőzés után, amelyen Karakó Ferenc is közreműködött, ezúttal tartalék játékvezetőként.

Dejan Sztankovics Debrecenben feszült volt, Fehérváron bocsánatot kért (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Sztankovics és Karakó legutóbb másfél hete, Debrecenben komoly konfliktusba keveredett, a Magyar Kupa-meccsen a játékvezető rövid időn belül két sárga lapot is kiosztott a Ferencváros vezetőedzőjének, akit az eset miatt két kupamérkőzésről is eltiltottak.