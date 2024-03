Egy hajszálra volt a csodától a DVSC, ám a BL-győztes jobban bírta a hajrát

Érzékeny veszteség érte a Debrecent, kulcsjátékosa, a válogatott irányító Vámos Petra ugyanis bokasérülés miatt nem volt bevethető az elmúlt három esztendő győztese ellen. A Vipers a legutóbbi 17 találkozójából egy vereség mellett 16-ot megnyert, Debrecenbe ötmeccses győzelmi szériával érkezett. Mindezek ellenére is vidáman, az öltözőfolyosón énekelve várta a debreceni játékosok egy része, hogy elkezdhessen melegíteni.

A két együttes első egymás elleni mérkőzése kiegyenlítetten indult a Hódos Imre Sportcsarnokban, a DVSC látványos befejezések tekintetében nem maradt el a több világklasszist felvonultató vendégétől. Egy percet kettős emberelőnyben tölthetett a Magyar Kupában múlt hétvégén bronzérmet nyert házigazda, ám ellépni nem tudott a Viperstől, jött is a „Harcoljatok!” buzdítás a zsúfolásig telt nézőtérről. Az első 15 perc sem pergett le, amikor a Vipers 10-8-as vezetésénél először kért időt Szilágyi Zoltán, a hajdúságiak vezetőedzője. Ennek hatására, valamint Gabrijela Bartulovic védéseinek is köszönhetően 9-12-ről 3-0-s sorozattal egyenlített a DVSC, időkérésre késztetve Hlavaty Tamást, a norvég gárda trénerét. A meglepően sokat hibázó vendégek részéről egyedül a szünetig nyolcszor eredményes Lois Abbingh nyújtott kiemelkedőt, a többieket kiválóan semlegesítette a szervezetten védekező Debrecen, amely erőfeszítéseinek köszönhetően döntetlennél vonulhatott pihenőre.

Hasonlóan bátor játékkal folytatta a fordulást követően is a magyar klub, a játékosok egymást is tüzelték és a nézőtérről is folyamatos támogatást kaptak. Különösen így volt ez az olyan villanások után, mint Catherine Gabriel kivédett hétméteresénél, vagy Szabó Nina saját térfeléről lőtt egymást követő két üres kapus góljánál.

A 43. perc kezdetén 24-21-re vezetett a Debrecen, ez a különbség pedig meg is maradt egy periódusra, miután a hazai kapuban Gabriel, a másik gólvonalnál a sportág legendás alakja, Katrine Lunde védett nagyokat. Az utolsó tíz perchez közelítve 26-22 állt az eredményjelzőn, majdnem hatperces gólcsendjét kihasználva 26-25-re közelített a címvédő. A záró négy percen belül ismét egyenlő (27-27) volt az állás, majd kétgólos előnyre tett szert a Vipers, innen már csak közelíteni tudott a DVSC.

A visszavágóra jövő szombaton kerül sor Norvégiában, a továbbjutóra a nyolc között a legutóbb bronzérmes Győri ETO vár. Az elmúlt kiírásban döntős FTC szombaton saját közönsége előtt 30-28-ra kikapott a Brest Bretagne együttesétől párharca első mérkőzésén.

Női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés:

DVSC–Vipers Kristiansand (norvég) 28-29 (16-16)

Borítókép: Jovana Jovovic (balra) és Hornyák Dóra (jobbra), a debreceni, valamint Lysa Tchaptchet Defo, a norvég csapat játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásért játszott DVSC–Vipers Kristiansand mérkőzésen a debreceni Hódos Imre rendezvénycsarnokban 2024. március 17-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)