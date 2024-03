Vipera, verekedés a stadionban, a biztonságiak húzták a rövidebbet

Viperákkal felszerelkezve rontottak be több szektorba is a biztonságiak hétfő este a Győr–Honvéd másodosztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés hajrájában. A Honvéd akkor már 1-0-ra vezetett, és meg is nyerte a találkozót, ám az alapján, hogy az információk szerint ketten súlyos sérülésekkel kerültek a Petz-kórházba, a biztonságiak nem ma született bárányokkal és nem is elkeseredésükben hangoskodó kamaszokkal kerültek összetűzésbe. Az ETO közösségi felületeire érkezett kommentek szerint a csetepaté a gyerekek rémületére átterjedt a szomszédos szektorokra is, ahonnan családok is nézték a meccset, s a beszámolók megerősítik, hogy nemcsak a biztonságiak, hanem a balhéba keveredett drukkerek is viperát használtak.

Az elhíresült kép, amelyen jól látszik, hogy vipera is villant az ETO Parkban. Forrás: Hungarian Fanatics

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy a rendőrségre 2024. március 11-én 21 óra 40 perc körül bejelentés érkezett, miszerint az említett mérkőzés egyik rendezőjét egy szurkoló bántalmazta. A sérült személyt a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték. A történteket a rendőrségi nyelvezeten folytatva a helyszínre érkező rendőrök az elsődleges intézkedéseket végrehajtották, és az esettel kapcsolatban a Győri Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntette miatt – ismeretlen tettes ellen – büntetőeljárást indított.

Miért tört ki a verekedés?

Arra azonban továbbra sincs válasz, miért pattant ki összetűzés a biztonságiak és néhány szurkoló között. Az ETO látszólag semmimondó közleményt adott ki az esettel kapcsolatban.

Ebből nem csupán az derül, hogy az ilyenkor szokásos gyakorlat szerint a klub belső vizsgálatot rendelt el, hanem az is, hogy az ügyben egy lengyel állampolgár, nyilván fanatikus drukker is érintett.