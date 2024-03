Lemondott az olimpiáról hajszállal lemaradó kosarasok kapitánya

Az MKOSZ elnöksége kinevezte az utódot is: a női válogatott szövetségi kapitányi pozíciójában továbbra is magyar vezetőedzőben gondolkodva Völgyi Pétert nevezte ki a válogatott élére. A korábban férfiszakágban magyar bajnoki címig és kupagyőzelemig jutó szakember a DVTK női csapatával idén az Euroliga Final Four küszöbéig jutott. Völgyi Péter tavaly az év edzője lett hazánkban, miközben 2017-től tavaly nyárig az U18-as női válogatottat vezette, amellyel 2019-ben Eb-ezüstérmet szerzett.