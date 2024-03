„A szíve vitt előre mindenkit” – örömszavak válogatottunk olimpiai kvalifikációja után

Az egész csarnok, az egész ország diadala

A Tatabánya kapusa, Bartucz László fontos pillanatokban is bravúrokkal jelentkezett, jócskán kivette a részét a kvalifikációból. Amikor a lefújás után őt éltette a közönség, ő diadalittasan a mezén látható címerre mutatott.

Bartucz László végig hitt a győzelemben. Fotó: Bodnár Boglárka

– Nemcsak az egész csapat, hanem az egész csarnok, az egész ország diadala volt ez. A mozdulatom azt fejezte ki, hogy magyarok vagyunk, itt vagyunk és küzdünk egymásért, együtt – szögezte le a lapunknak nyilatkozó kapus. – Az egymásba vetett hitünk átsegített a nehéz pillanatokon, de nagy szerepe van a sikerben a szurkolótáborunknak is, aki a 8. játékos volt vasárnap a pályán. Ha belegondolok abba, hogy korábban milyen kézilabdázók képviselhették Magyarországot az olimpián, hogy kikhez csatlakozhatunk, ha a Jóisten is megsegít bennünket… Nagyon boldog vagyok, hogy nekünk is sikerült kijutni!

Valóra vált az álom

A balatonfüredi kézilabdacsapatot erősítő Bóka Bendegúz vasárnap is góllal járult hozzá a győzelemhez.

– Valamennyiünknek az álma valósult meg azzal, hogy kijutottunk az olimpiára. A selejtezőtorna előtt tudtuk, hogy nagyon kemény három mérkőzés vár ránk, de szerencsére sikerült megoldanunk ezt a feladatot. Hogy honnan jött az az energia, amivel a második félidőben sikerült megfordítanunk az állást Portugália ellen, azt nem tudnám megmondani, ám valószínűleg a szurkolók is közrejátszottak benne, átsegítettek minket a holtpontokon. Ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy végig támogattak minket és hittek bennünk – mondta a Magyar Nemzetnek Bóka.

Magyarországgal együtt immáron teljes az olimpiai kézilabdatorna mezőnye, amelynek tagja rendezőként Franciaország, világbajnokként Dánia, Afrika-bajnokként Egyiptom, a Pán-amerikai Játékok győzteseként Argentína, az ázsiai selejtezőt megnyerő Japán, az Európa-bajnok jogán Eb-bronzérmesként Svédország, valamint Spanyolország, Szlovénia, Németország, Horvátország és Norvégia.

Borítókép: Irány Párizs! (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)