Marco Rossi boldoggá tette a Fehérvár edzőjét ezzel a húzásával

Tobias Christensen 33. percben szerzett góljával győzött 1-0-ra a Fehérvár Kecskeméten, miután a hazaiak kapusa, Varga Bence nagyot hibázott, becsúszott a kezei alatt a labda a kapuba. Nagyon ráfért a siker a dobogó harmadik fokán álló Fehérvárra, hiszen egy három mérkőzésből álló vereségszériát zárt le ezzel. – Nagyon fontos három pontot szereztünk! Három vereség után, 0-8-as gólaránnyal érkeztünk a mai mérkőzésre, de az én álláspontom az: ha erős csapat vagy, vissza tudsz jönni egy ilyen rosszabb időszak után, ha gyenge csapat, akkor nem – jelentette ki Bartosz Grzelak a találkozó után.

Tóth Balázs válogatott meghívójával boldoggá tette a Fehérvár edzőjét. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A fehérvári szempontból a mérkőzés hőse Tóth Balázs kapus volt, aki több nagy védést is bemutatva megőrizte a kapuját a góltól. Teljesítményét még az ellenfél edzője, Szabó István is dicsérte, de azért a saját játékosait is elmarasztalta picit: – Érzésem szerint legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna, de gratulálok a Fehérvárnak, hogy elvitte a pontokat Kecskemétről, hiszen ez nem könnyű dolog. Elég nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, a pontatlanság volt az amit nehezményeztem.

Tóth Balázs a hét elején meghívót kapott a válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitánytól, így és mellett ő lesz a harmadik kapus a közelgő Törökország és Koszovó elleni felkészülési mérkőzéseken. Grzelak erről is beszélt:

– Tóth Balázs válogatott-meghívóját követően nagyon boldog voltam, természetesen gratuláltam neki. Marco Rossi feladata nem könnyű, amikor a kapusok közül kell választani.

Mi tagadás, rosszul játszottunk

Ugyancsak szombaton kikapott a sokáig éllovas, jelenleg második helyezett Paks a Diósgyőr otthonában. Pedig Könyves Norbert góljával már a második percben vezettek a tolnaiak, de a DVTK 2-1-re fordítani tudott.

– Mi tagadás, rosszul játszottunk ma – értékelt Bognár György, a Paks edzője. – Nagyon sok passzhibánk volt, nem mentek a labdaátvételek, technikailag nem volt gördülékeny a játékunk. A végén ugyan nyomtunk, de passzívak voltunk. Sajnos megérdemelte a mai győzelmet a Diósgyőr, jobbak voltak, ezzel a játékkal nem érdemeltünk most győzelmet. Két hetünk van arra, hogy feltöltődjünk, rendezzük sorainkat és a sérültek is visszatérjenek. Semmi gond nincs.

A Paks vereségével és a Fehérvár győzelmével nyolc pontra csökkent a különbség a második és a harmadik között a tabellán. Az éllovas Fradi ma a Puskás Akadémiát fogadja, és tovább növelheti az egypontos előnyét a Paks előtt, amelynél jelenlegi állás szerint kettővel kevesebb meccset játszott.

NB I, 25. forduló Szombat Újpest–Mezőkövesd 2-2 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 4383 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Ljujics (11-esből 84.), Csoboth (86.), illetve Cseke (51.), Karnyicki (93.) Diósgyőr–Paks 2-1 (1-1), Miskolc, 5587 néző, jv.: Erdős, gólszerzők: Jurek (19.), Klimovics (72.), illetve Könyves (2.) Kecskemét–Fehérvár FC 0-1 (0-1), Széktói Stadion, jv.: Vad II, gólszerző: Christensen (32.), piros lap: Májer (Kecskemét, a lefújás után) Vasárnap Debrecen–Zalaegerszeg 12.30 (M4 Sport) Ferencváros–Puskás Akadémia 14.45 (M4 Sport) MTK–Kisvárda 17.30 (M4 Sport)

Borítókép: Bartosz Grzelak, a Fehérvár edzője (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)